Главная Новости дня Минус самолет и пилоты — дроны атаковали аэродром "Кача" в Крыму

Минус самолет и пилоты — дроны атаковали аэродром "Кача" в Крыму

Ua ru
Дата публикации 12 декабря 2025 00:06
Партизаны отчитываются о потерях среди вертолетчиков РФ — уничтожение борта Ан-26 в Крыму
Самолет РФ Ан-26. Иллюстративное фото: росСМИ

Украинские силы поразили военный аэродром "Кача" вблизи Севастополя. Результат атаки — уничтоженный военно-транспортный самолет Ан-26 и потери среди личного состава россиян.

Об этом сообщают мониторинговые каналы и движение сопротивления "Атеш".

Меткий прилет по "Каче"

Минус самолет и пилоты — дроны атаковали аэродром "Кача" в Крыму - фото 1
Признание потерь самими оккупантами. Фото: Скриншот

Первым о потере борта написал российский Telegram-канал, который освещает жизнь военной авиации оккупантов. Официальные власти РФ традиционно молчат. Но профильные ресурсы врага скрывать правду не стали.

Информацию дополнили крымские партизаны. Движение "Атеш" заявило, что их агенты оказали "серьезную помощь Силам обороны Украины" в организации этой операции. Еще днем подпольщики предупреждали: военные объекты в Севастополе и Каче — под прицелом.

Минус самолет и пилоты — дроны атаковали аэродром "Кача" в Крыму - фото 2
Подтверждение от партизанского движения "Атеш". Фото: Скриншот

Потери оккупантов в Крыму

Техникой дело не ограничилось. В соцсетях врага распространяется информация о многочисленных жертвах среди российских военных.

В частности, речь идет о ликвидированных и раненых вертолетчиках, которые базировались на этом аэродроме. Точные цифры пока неизвестны — оккупационная администрация Крыма блокирует утечку данных.

Ранее заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин объяснил, как оккупантам удается продвигаться на фронте несмотря на значительные потери. По его словам, россияне пытаются игнорировать это.

Также сообщалось, что командование РФ массово скрывает потери на Покровском направлении. Убитых оккупантов оформляют как таких, которые самовольно оставили часть.

Крым самолет дроны война в Украине АТЕШ ВОТ
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
