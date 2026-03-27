Мінцифри спростувало інформацію про повістки в "Дії"

Застосунок "Дія" на смартфоні.

У застосунку "Дія" не з'являться електронні повістки. У Мінцифри заявили, що не працюють над таким функціоналом і не планують запроваджувати його надалі.

Про це повідомили в пресслужбі "Дія".

Команда розробників застосунку "Дія" заперечили чутки про повістки

Мінцифри заперечило інформацію про можливе запровадження електронних повісток у застосунку "Дія". У відомстві заявили, що команда не займається розробкою такого функціоналу і не має наміру впроваджувати його в майбутньому.

Приводом для роз'яснення стала заява народної депутатки Юлії Яцик. Вона повідомила, що у Верховній Раді нібито обговорюють варіант із появою електронних повісток у "Дії" як одного з напрямів реформи ТЦК та мобілізації, проте, доказів цьому вона не надала.

Після цього у Мінцифри спростували такі припущення. В.о. міністра Олександр Борняков підкреслив, що міністерство не працює над цим інструментом і не розглядає його запуск.

Зазначимо, що у застосунку "Дія" часто додають нові функції та послуги. Як писав раніше Новини.LIVE, у застосунку доступні онлайн-іспити на водіння, де використовуватимуть ШІ-технології.

Раніше міністр оборони України Михайло Федоров також спростував чутки про використання "Дія" для голосування на виборах. Він заперечив таку інформацію і пояснив, чому наразі це неможливо.