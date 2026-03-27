Минцифры опровергло информацию о повестках в "Дії"

Минцифры опровергло информацию о повестках в "Дії"

Дата публикации 27 марта 2026 10:11
Приложение "Дія" на смартфоне. Фото: Новини.LIVE

В приложении "Дія" не появятся электронные повестки. В Минцифры заявили, что не работают над таким функционалом и не планируют вводить его в дальнейшем.

Об этом сообщили в пресс-службе "Дія", передает Новини.LIVE.

Команда разработчиков приложения "Дія" опровергли слухи о повестках

Минцифры опровергло информацию о возможном введении электронных повесток в приложении "Дія". В ведомстве заявили, что команда не занимается разработкой такого функционала и не намерена внедрять его в будущем.

Уведомление о повестках. Фото: скриншот

Поводом для разъяснения стало заявление народного депутата Юлии Яцык. Она сообщила, что в Верховной Раде якобы обсуждают вариант с появлением электронных повесток в "Дії" как одного из направлений реформы ТЦК и мобилизации, однако, доказательств этому она не предоставила.

После этого в Минцифры опровергли такие предположения. И.о. министра Александр Борняков подчеркнул, что министерство не работает над этим инструментом и не рассматривает его запуск.

Отметим, что в приложении "Дія" часто добавляют новые функции и услуги. Как писал ранее Новини.LIVE, в приложении доступны онлайн-экзамены на вождение, где будут использовать ИИ-технологии.

Ранее министр обороны Украины Михаил Федоров также опроверг слухи об использовании "Дія" для голосования на выборах. Он опроверг такую информацию и объяснил, почему сейчас это невозможно.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама

