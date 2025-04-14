Онлайн-экзамен на вождение в Дії — Крейденко рассказал, как ИИ будет контролировать процесс

Приложение "Дія". Фото: Новини.LIVE

Народный депутат Украины Владимир Крейденко рассказал об онлайн-экзамене на вождение в "Дії". По его словам, искусственный интеллект будет следить, куда смотрит человек. Кроме того, будет отслеживаться, нет ли подсказок.

Об этом Владимир Крейденко сказал в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 14 апреля.

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Теоретический экзамен на вождение в "Дії"

Крейденко отметил, что экзамен в "Дії" является альтернативой для тех, кто хочет честно и без лишних затрат, а также коррупционных схем пройти теоретическую часть.

"Абсолютно положительная история. Она предоставляет возможность из дома сдать экзамен, не надо ехать. Там искусственный интеллект, и он будет как раз анализировать твои движения глазами, не подглядываешь ли, никто ли не подсказывает", — рассказал он.

Сейчас люди ходят в сервисный центр и сдают экзамен на компьютере. Кроме того, в кабинете есть человек, который следит за прохождением экзамена.

"Альтернатива должна быть, безусловно, если она себя зарекомендует с положительной точки зрения, то она может быть внедрена в Украине и очень быстро", — говорит Крейденко.

По его словам, сейчас это пилотный проект, если он будет удачный, то могут внедрить.

"Сейчас мы дали вариант украинцам, если ты не хочешь переплачивать, если ты хочешь самостоятельно изучить правила дорожного движения и прийти сдать, то эта возможность есть. Так же я убежден, что будет эта возможность как раз сдачи экзаменов в "Дії" с помощью телефона", — добавил нардеп.

Напомним, вождение без удостоверения нужной категории в Украине — серьезное нарушение, за которое предусмотрен штраф. Однако есть исключения, позволяющие избежать ответственности.

А согласно Венской конвенции о дорожном движении 1968 года, украинские водительские удостоверения признаются в 88 странах мира.