Онлайн-іспит на водіння в Дії — Крейденко розповів, як ШІ контролюватиме процес

Застосунок "Дія". Фото: Новини.LIVE

Народний депутат України Володимир Крейденко розповів про онлайн-іспит на водіння в "Дії". За його словами, штучний інтелект буде стежити, куди дивиться людина. Крім того, відстежуватиметься, чи немає підказок.

Про це Володимир Крейденко сказав в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 14 квітня.

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Теоретичний іспит на водіння в "Дії"

Крейденко наголосив, що іспит в "Дії" є альтернативою для тих, хто хоче чесно та без зайвих витрат, а також корупційних схем пройти теоретичну частину.

"Абсолютно позитивна історія. Вона надає можливість з дому скласти іспит, не треба їхати. Там штучний інтелект, і він буде якраз аналізувати твої рухи очима, чи не підглядаєш, чи ніхто не підказує", — розповів він.

Наразі люди ходять до сервісного центру та складають іспит на компʼютері. Крім того, в кабінеті є людина, яка слідкує за проходженням іспиту.

"Альтернатива має бути, безумовно, якщо вона себе зарекомендує з позитивної точки зору, то вона може бути впроваджена в Україні і дуже швидко", — каже Крейденко.

За його словами, зараз це пілотний проєкт, якщо він буде вдалий, то можуть впровадити.

"Зараз ми дали варіант українцям, якщо ти не хочеш переплачувати, якщо ти хочеш самостійно вивчити правила дорожнього руху та прийти скласти, то ця можливість є. Так само я переконаний, що буде ця можливість якраз здачі іспитів в "Дії" за допомогою телефону", — додав нардеп.

Нагадаємо, водіння без посвідчення потрібної категорії в Україні — серйозне порушення, за яке передбачено штраф. Однак є винятки, що дозволяють уникнути відповідальності.

А згідно з Віденською конвенцією про дорожній рух 1968 року, українські водійські посвідчення визнаються у 88 країнах світу.