Міноборони: громади зможуть напряму фінансувати групи ППО

Робота сил ППО. Фото: Міноборони України

В Україні розширили механізм підтримки протиповітряної оборони, дозволивши громадам напряму фінансувати групи ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад. Водночас оперативне управління такими підрозділами залишиться за Повітряними силами ЗСУ. Рішення спрямоване на посилення захисту повітряного простору та залучення місцевого рівня до оборонних процесів.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Міністерства оборони України.

Місцеві громади зможуть напряму фінансувати групи ППО

В Україні розширюють експериментальний проєкт із посилення протиповітряної оборони, що дозволяє органам місцевого самоврядування напряму фінансувати групи ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ).

При цьому загальне оперативне керівництво залишається за Повітряними силами Збройних сил України.

Відповідні зміни до порядку реалізації проєкту затвердив Кабінет Міністрів України за ініціативи Міністерства оборони. Йдеться про постанову, яка уточнює механізми взаємодії всіх учасників системи ППО на місцевому рівні.

Читайте також:

За даними оборонного відомства, групи ППО у складі ДФТГ діють за територіальним принципом і виконують завдання з виявлення, спостереження та реагування на повітряні загрози. Для цього можуть застосовуватися як ударні безпілотники, так і пілотовані повітряні судна.

Документ надає громадам статус повноправних учасників проєкту поряд із профільними міністерствами, військовими адміністраціями та командирами ДФТГ. Це розширює їхню роль у забезпеченні безпеки на місцях.

Винагорода групам ППО за уражені цілі

Окремо постановою врегульовано механізм додаткових виплат для учасників груп ППО. Підставою для винагороди є підтверджене ураження або знищення повітряної цілі.

Оперативне планування та керівництво діями підрозділів залишаються виключною компетенцією військового командування. Повітряні сили ЗСУ здійснюють управління через відповідні органи ППО, а учасники груп діють відповідно до статутів Збройних сил України.

Нагадаємо, що експериментальний проєкт із залучення груп ППО у складі ДФТГ діє з червня 2025 року. Його запровадили Міністерство оборони спільно з Міністерством цифрової трансформації на виконання рішення Ставки Верховного Головнокомандувача.

У березні 2026 року уряд розширив коло суб’єктів, які можуть ініціювати створення таких груп, а також уточнив вимоги до їхнього комплектування.

Скриншот повідомлення Міноборони/Facebook

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжує працювати над посиленням системи ППО та розвитком антибалістичного захисту. За його словами, повноцінних антибалістичних систем у країни поки немає, але вже є перші результати у цьому напрямку. Зеленський наголосив, що робота над захистом від повітряних загроз триває щоденно в умовах російських атак.

Новини.LIVE також повідомляли, що на початку травня 2026 року Зеленський закликав партнерів посилити систему ППО та наростити виробництво ракет. Під час зустрічі союзників у межах європейського формату сторони обговорювали також постачання антибалістичних засобів і спільні оборонні програми.