Минобороны: громады смогут напрямую финансировать группы ПВО

Работа сил ПВО. Фото: Минобороны Украины

В Украине расширили механизм поддержки противовоздушной обороны, позволив громадам напрямую финансировать группы ПВО в составе добровольческих формирований территориальных громад. В то же время оперативное управление такими подразделениями останется за Воздушными силами ВСУ. Решение направлено на усиление защиты воздушного пространства и привлечение местного уровня к оборонным процессам.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Министерства обороны Украины.

Местные громады смогут напрямую финансировать группы ПВО

В Украине расширяют экспериментальный проект по усилению противовоздушной обороны, что позволяет органам местного самоуправления напрямую финансировать группы ПВО в составе добровольческих формирований территориальных громад (ДФТГ).

При этом общее оперативное руководство остается за Воздушными силами Вооруженных сил Украины.

Соответствующие изменения в порядок реализации проекта утвердил Кабинет Министров Украины по инициативе Министерства обороны. Речь идет о постановлении, которое уточняет механизмы взаимодействия всех участников системы ПВО на местном уровне.

Читайте также:

По данным оборонного ведомства, группы ПВО в составе ДФТГ действуют по территориальному принципу и выполняют задачи по выявлению, наблюдению и реагированию на воздушные угрозы. Для этого могут применяться как ударные беспилотники, так и пилотируемые воздушные суда.

Документ предоставляет громадам статус полноправных участников проекта наряду с профильными министерствами, военными администрациями и командирами ДФТГ. Это расширяет их роль в обеспечении безопасности на местах.

Вознаграждение группам ПВО за пораженные цели

Отдельно постановлением урегулирован механизм дополнительных выплат для участников групп ПВО. Основанием для вознаграждения является подтвержденное поражение или уничтожение воздушной цели.

Оперативное планирование и руководство действиями подразделений остаются исключительной компетенцией военного командования. Воздушные силы ВСУ осуществляют управление через соответствующие органы ПВО, а участники групп действуют в соответствии с уставами Вооруженных сил Украины.

Напомним, что экспериментальный проект по привлечению групп ПВО в составе ДФТГ действует с июня 2025 года. Его ввели Министерство обороны совместно с Министерством цифровой трансформации во исполнение решения Ставки Верховного Главнокомандующего.

В марте 2026 года правительство расширило круг субъектов, которые могут инициировать создание таких групп, а также уточнило требования к их комплектованию.

Скриншот сообщения Минобороны/Facebook

Новини.LIVE информировали, что недавно Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжает работать над усилением системы ПВО и развитием антибаллистической защиты. По его словам, полноценных антибаллистических систем у страны пока нет, но уже есть первые результаты в этом направлении. Зеленский подчеркнул, что работа над защитой от воздушных угроз продолжается ежедневно в условиях российских атак.

Новини.LIVE также сообщали, что в начале мая 2026 года Зеленский призвал партнеров усилить систему ПВО и нарастить производство ракет. Во время встречи союзников в рамках европейского формата стороны обсуждали также поставки антибаллистических средств и совместные оборонные программы.