Міноборони анонсувало масштабну закупівлю НРК та пікапів

Мстислав Банік на засіданні ТСК. Фото: Новини.LIVE

Іванна Чайка редактор політичних новин

Міністерство оборони України у п’ятницю планує оголосити новий тендер на закупівлю ще 12,5 тисяч наземних роботизованих комплексів. За словами заступника міністра оборони Мстислава Баніка, перед цим відомство спільно з Генеральним штабом завершує погодження технічних характеристик техніки. Він також заперечив інформацію про нібито провал попередньої закупівлі НРК.

Про це Банік заявив під час засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційного законодавства України та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану, передає журналістка Новини.LIVE Анна Сірик.

У п’ятницю Міноборони оголосить тендер на 12,5 тисяч НРК

Банік пояснив, що початковий перелік техніки не відповідав актуальним потребам військових. До нього, зокрема, потрапили комплекси, які підрозділи не рекомендували купувати, а також моделі, для яких уже з’явилися дешевші аналоги.

"Це неправдива інформація. Коли я прийшов на посаду, не було замовлення на НРК від командування. Воно потім з’явилося, але мало дуже дивне походження", — заявив заступник міністра.

За його словами, частину позицій довелося вилучити, оскільки вони втратили актуальність для завдань на фронті. Крім того, Міноборони разом із Генштабом перевірило, наскільки виробники реально спроможні виготовити необхідну кількість техніки до кінця року.

"Ми витратили декілька тижнів на те, щоб привести цю потребу до того, що дійсно має підтвердження по ефективності, по засобах, що має підтвердження по запиту від підрозділів", — зазначив Банік.

У результаті потребу розподілили за окремими категоріями НРК, зокрема логістичними та ударними комплексами. Після цього Міноборони разом із Центральним управлінням безпілотних систем Генштабу сформувало новий перелік, який відповідає актуальним можливостям українського ринку.

Першою за оновленими вимогами стала найбільша в історії закупівля НРК — 25,5 тисяч комплексів із постачанням до кінця року. За словами Баніка, виробництво та поставки мають поступово нарощуватися щомісяця.

Водночас у п’ятницю планується оголосити ще один тендер — на 12,5 тисяч НРК. Наразі Міноборони та Генеральний штаб завершують узгодження їхніх технічних характеристик.

Окрім роботизованих комплексів, Міністерство оборони готує масштабну закупівлю пікапів. За словами Баніка, зараз триває укладання контрактів на першу партію з п'яти тисяч автомобілів.

"Ми говоримо про сумарну кількість п’ять тисяч пікапів, ніколи до цього така кількість пікапів не купувалася", — сказав він.

Частину автомобілів уже визначили, а постачання розпочнеться після підписання останнього контракту. Банік також заявив, що відомству вдалося отримати вигідні пропозиції та суттєво заощадити кошти.

Загалом Міноборони планує отримати п'ять тисяч пікапів до кінця року та закупити ще п’ять тисяч.

Як писали Новини.LIVE, у Міністерстві оборони планують посилити захист повітряного простору України, зокрема розвивати дрони-перехоплювачі та інші засоби боротьби з повітряними загрозами. Міністр оборони Євгеній Хмара заявив про необхідність збільшення постачання ефективних систем і подальшої співпраці з міжнародними партнерами.

Також колишній міністр оборони Михайло Федоров заявляв, що між Міноборони та Генштабом виникла не особиста, а світоглядна та інституційна суперечність щодо бачення ведення війни. За його словами, команда Міноборони виступала за швидше ухвалення рішень, більше свободи для молодих військових лідерів і продовження реформ. Водночас Федоров наголосив, що відомство не блокувало рішень Генштабу та головкома.