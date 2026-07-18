У Чернівцях сходи на площі Філармонії відремонтувал надгробними плитами

Сходи в Чернівцях. Фото: facebook.com/oleksij.kaspruk

Під час ремонту сходів на площі Філармонії у Чернівцях, ймовірно, використали плити із зображеннями померлих людей. Наразі проводиться перевірка за даним фактом.

Про це повідомив депутат Чернівецької міської ради Олексій Каспрук та пресслужба Департаменту інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради, передає Новини.LIVE.

Ремонт сходів надгробними плитами

Каспрук опублікував фото з оновленими сходами у місті та повідомив, що їх відремонтували надгробками.

Сходи в Чернівцях. Фото: facebook.com/oleksij.kaspruk

У Департаменті інфраструктури та благоустрою зазначили, що факти, які були зафіксовані на фото в соцмережах, підтвердилися, внаслідок чого є багато запитань та занепокоєння. Там наголосили, що сходи були збудовані ще близько 20 років тому, а капітальної заміни плит з того часу не було, лише ремонт.

"Цього року теж плитку лише перекладали. Відкритим залишається питання: чи ймовірно надмогильні плити були поставлені з фото всередину ще з часу будівництва сходів? Окремо буде перевірено документацію та інші обставини, які допоможуть дати повну й об'єктивну відповідь про походження матеріалів та підрядників", — йдеться у повідомленні.

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Зашліфовані сходи. Фото: facebook.com/DepartmentItB

У Департаменті заявили, що ретельно перевірять всі обставини ситуації та відкрито повідомлять громаді про результати. У випадку, якщо перевірка виявить порушення чи відповідальних за них осіб, то це матиме відповідні наслідки.

Допис Департаменту інфраструктури та благоутрою ЧМР. Фото: скриншот

А у тендері йдеться, що роботи виконувала фірма ТОВ "Cпабуд". У коментарі "Суспільному" керівник Олег Кердей зазначив, що нову плитку для ремонту не використовували. За його словами, під час робіт працівники не помітили зображень облич.

"Такої проблеми не було. Імовірно, плитка була брудна і зображення проявились після дощів. Під час Петрівського ярмарку нічого не було видно", — зазначив Кердей.

У тендері оголошена вартість робіт складає 190 тисяч гривень.

Тендер. Фото: скриншот

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