Мінлива хмарність і до +28 °C: прогноз на 9 вересня

Люди на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Синоптики Укргідрометцентру повідомили прогноз погоди в Україні на середу, 9 вересня, В цей день буде невелика хмарність, вітер переважно південний, 5-10 м/с. Опадів у більшості регіонів не очікується, а повітря прогріється до +28 °С.

Про це повідомляє Укргідрометцентр і Meteoprog, передає Новини.LIVE.

Реклама

Прогноз погоди від Meteoprog

Як повідомляє Укргідрометцентр, у середу, 9 вересня, в Україні переважатиме суха та тепла погода. У більшості областей очікується мінлива хмарність із сонячними проясненнями, без опадів.

На сході та північному сході вдень температура становитиме близько +20...+25 °С. У решті країни +23...+28 °С.

Температура вночі +7...+12 °С, на півдні та крайньому заході країни +10...+15 °С, а на Київщині синоптики прогнозують суху, ясну та сонячну погоду. Вдень у столиці температура підніметься до +25...+27 °C.

Читайте також:

Прогноз погоди на 9 вересня. Фото: Укргідрометцентр

9 вересня над усією територією України продовжує панувати антициклон — область високого атмосферного тиску, яка забезпечує сонячну та малохмарну погоду.

Опади 9 вересня не очікуються в жодному регіоні країни.

Прогноз погоди від Meteoprog

За прогнозом Meteoprog, 9 вересня погода в Україні буде теплою, але нестійкою у західних, північних і частині центральних областей.

У Львівській області вдень буде +21...+24 °С, на Закарпатті — до +27 °С.

Вночі температура становитиме +7...+12 °С. На півдні та південному сході буде тепліше — від +14 до +19 °С. Вдень у більшості областей повітря прогріється до +22...+27 °С. У південних регіонах буде прохолодніше — близько +18...+23 °С.

Вітер очікується переважно південний, 5–10 м/с.

Як повідомляли Новини.LIVE, вересень 2026 року в Україні може виявитися теплішим за кліматичну норму. Кліматологи прогнозують, що середня температура повітря прогнозується на 1,5–2 °C вище за звичайні показники.

Також ми писали, що у вересні 2026 року сильних магнітних бур не очікується. Водночас прогнозують кілька періодів слабких і помірних геомагнітних коливань, зокрема 10–12 вересня, які можуть несуттєво вплинути на метеозалежних людей.