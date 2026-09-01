Переменная облачность и до +28 °C: прогноз на 9 сентября

Прохожие на улице. Фото: Новини.LIVE

Синоптики Укргидрометцентра сообщили прогноз погоды в Украине на среду, 9 сентября. В этот день будет небольшая облачность, ветер преимущественно южный, 5–10 м/с. Осадков в большинстве регионов не ожидается, а температура воздуха достигнет +28 °С.

Об этом сообщает Укргидрометцентр и Meteoprog, передает Новини.LIVE.

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Прогноз погоды от Meteoprog

Как сообщает Укргидрометцентр, в среду, 9 сентября, в Украине будет преобладать сухая и теплая погода. В большинстве областей ожидается переменная облачность с солнечными прояснениями, без осадков.

На востоке и северо-востоке днем температура составит около +20...+25 °С. В остальной части страны +23...+28 °С.

Температура ночью +7...+12 °С, на юге и крайнем западе страны +10...+15 °С, а в Киевской области синоптики прогнозируют сухую, ясную и солнечную погоду. Днем в столице температура поднимется до +25...+27 °C.

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Прогноз погоды на 9 сентября. Фото: Укргидрометцентр

9 сентября над всей территорией Украины продолжает господствовать антициклон — область высокого атмосферного давления, которая обеспечивает солнечную и малооблачную погоду.

Осадков 9 сентября не ожидается ни в одном регионе страны.

Прогноз погоды от Meteoprog

По прогнозу Meteoprog, 9 сентября погода в Украине будет теплой, но нестабильной в западных, северных и части центральных областей.

Во Львовской области днем будет +21...+24 °С, в Закарпатье — до +27 °С.

Ночью температура составит +7...+12 °С. На юге и юго-востоке будет теплее — от +14 до +19 °С. Днем в большинстве областей воздух прогреется до +22...+27 °С. В южных регионах будет прохладнее — около +18...+23 °С.

Ожидается преимущественно южный ветер со скоростью 5–10 м/с.

Как сообщали Новини.LIVE, сентябрь 2026 года в Украине может оказаться теплее климатической нормы. Климатологи прогнозируют, что средняя температура воздуха будет на 1,5–2 °C выше обычных показателей.

Также мы писали, что в сентябре 2026 года сильных магнитных бурь не ожидается. В то же время прогнозируются несколько периодов слабых и умеренных геомагнитных колебаний, в частности 10–12 сентября, которые могут незначительно повлиять на метеозависимых людей.