Метеозалежні можуть не хвилюватися: магнітні бурі настануть нескоро

Метеозалежні можуть не хвилюватися: магнітні бурі настануть нескоро

Дата публікації: 21 квітня 2026 13:10
Вплив Сонця на здоров'я. Фото: колаж Новини.LIVE

У вівторок, 21 квітня, метеозалежні люди можуть зітхнути з полегшенням: геомагнітна обстановка на Землі залишатиметься спокійною. Сьогодні магнітних бур не прогнозується.

Про це повідомили фахівці Meteoprog, передає Новини.LIVE.

Прогноз магнітних бур в Україні 21 квітня

Протягом цієї доби космічна погода буде максимально сприятливою. За даними фахівців, у вівторок, 21 квітня, виникнення магнітних бур на Землі не очікується. Геомагнітне поле планети коливатиметься від тихого до активного рівня, що є цілком безпечним показником і не викличе погіршення самопочуття в людей.

Прогноз магнітних бур з 21 до 24 квітня. Фото: скриншот

Протягом останніх 24 годин сонячна активність залишалася на дуже низькому рівні. За минулу добу на поверхні Сонця зафіксували лише незначні збурення: відбулися два спалахи класу В та один спалах класу С. Такі явища вважаються надзвичайно слабкими і практично не здатні вплинути на магнітосферу Землі.

Прогноз з 21 до 23 квітня. Фото: скриншот

Сонячна активність на 21 квітня:

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму – 5%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 5%
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 1%
  • Кількість сонячних плям – 26

Новини.LIVE повідомляли, що у вівторок, 21 квітня, у більшості областей України буде суттєве похолодання. Подекуди очікують сильні дощі та рвучкий вітер.

Загалом, впродовж тижня в Україні різко зміниться погода. Можливі заморозки, сильні зливи та рвучкий вітер. На територію країни зайде арктичне повітря. 

космос Сонце здоров'я магнітні бурі
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
