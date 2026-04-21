Метеозалежні можуть не хвилюватися: магнітні бурі настануть нескоро

У вівторок, 21 квітня, метеозалежні люди можуть зітхнути з полегшенням: геомагнітна обстановка на Землі залишатиметься спокійною. Сьогодні магнітних бур не прогнозується.

Про це повідомили фахівці Meteoprog, передає Новини.LIVE.

Прогноз магнітних бур в Україні 21 квітня

Протягом цієї доби космічна погода буде максимально сприятливою. За даними фахівців, у вівторок, 21 квітня, виникнення магнітних бур на Землі не очікується. Геомагнітне поле планети коливатиметься від тихого до активного рівня, що є цілком безпечним показником і не викличе погіршення самопочуття в людей.

Протягом останніх 24 годин сонячна активність залишалася на дуже низькому рівні. За минулу добу на поверхні Сонця зафіксували лише незначні збурення: відбулися два спалахи класу В та один спалах класу С. Такі явища вважаються надзвичайно слабкими і практично не здатні вплинути на магнітосферу Землі.

Сонячна активність на 21 квітня:

Читайте також:

Ймовірність малого геомагнітного шторму – 5%

Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 5%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 1%

Кількість сонячних плям – 26

Новини.LIVE повідомляли, що у вівторок, 21 квітня, у більшості областей України буде суттєве похолодання. Подекуди очікують сильні дощі та рвучкий вітер.

Загалом, впродовж тижня в Україні різко зміниться погода. Можливі заморозки, сильні зливи та рвучкий вітер. На територію країни зайде арктичне повітря.