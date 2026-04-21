Метеозависимые могут не волноваться: магнитные бури наступят нескоро

Метеозависимые могут не волноваться: магнитные бури наступят нескоро

Дата публикации 21 апреля 2026 13:10
Влияние Солнца на здоровье. Фото: коллаж Новости.LIVE

Во вторник, 21 апреля, метеозависимые люди могут вздохнуть с облегчением: геомагнитная обстановка на Земле будет оставаться спокойной. Сегодня магнитных бурь не прогнозируется.

Об этом сообщили специалисты Meteoprog, передает Новини.LIVE.

Прогноз магнитных бурь в Украине 21 апреля

В течение этих суток космическая погода будет максимально благоприятной. По данным специалистов, во вторник, 21 апреля, возникновение магнитных бурь на Земле не ожидается. Геомагнитное поле планеты будет колебаться от тихого до активного уровня, что является вполне безопасным показателем и не вызовет ухудшения самочувствия у людей.

Прогноз магнитных бурь с 21 по 24 апреля. Фото: скриншот

В течение последних 24 часов солнечная активность оставалась на очень низком уровне. За минувшие сутки на поверхности Солнца зафиксировали лишь незначительные возмущения: произошли две вспышки класса В и одна вспышка класса С. Такие явления считаются чрезвычайно слабыми и практически не способны повлиять на магнитосферу Земли.

Прогноз с 21 по 23 апреля. Фото: скриншот

Солнечная активность на 21 апреля:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 5%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%
  • Количество солнечных пятен — 26

Новини.LIVE сообщали, что во вторник, 21 апреля, в большинстве областей Украины будет существенное похолодание. Кое-где ожидаются сильные дожди и порывистый ветер.

В общем, в течение недели в Украине резко изменится погода. Возможны заморозки, сильные ливни и порывистый ветер. На территорию страны зайдет арктический воздух.

Альбина Заречная - Редактор
Альбина Заречная
