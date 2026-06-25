Мерц згадав примирення Німеччини та Польщі на тлі дискусії Києва і Варшави

Канцлер Німеччи Фрідріх Мерц. Фото: Reuters

Іванна Чайка редактор політичних новин

Німеччина підтвердила, що й надалі підтримуватиме Україну та наголосила: захист української держави є невід'ємною складовою безпеки й свободи всієї Європи. Канцлер Фрідріх Мерц зазначив, що європейські країни підтримують Україну не лише заради безпеки чи економічної стабільності, а й заради захисту фундаментальних демократичних цінностей. Також він додав, що історія німецько-польського примирення доводить: навіть після найважчих конфліктів мир і співпраця можливі.

Про це Мерц заявив на Конференції з питань відновлення України, яка відбувається за спільної організації Польщі та України, передає Новини.LIVE.

Мерц: посилення обороноздатності України зміцнює безпеку всього європейського континенту

"Ми стоїмо пліч-о-пліч не лише для того, щоб захищати безпеку чи добробут нашого континенту. Ми стоїмо разом, щоб захищати свободу в Європі. Саме тому ми підтримуємо Україну", — наголосив Мерц.

За його словами, згуртованість європейських держав залишається ключовою відповіддю на російську агресію.

Також канцлер звернувся до прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска та нагадав про 35-річчя Договору про добросусідство між Німеччиною і Польщею. Він зазначив, що досвід примирення двох народів після Другої світової війни демонструє можливість подолання навіть найглибших історичних трагедій.

"Поляки й німці довели, що навіть після жахливих злочинів, скоєних Німеччиною проти польського народу, мир, добросусідство і дружба можливі. Я глибоко вдячний польському народові за це", — сказав Мерц.

Канцлер також наголосив, що відновлення України безпосередньо залежить від довгострокових гарантій безпеки. Саме тому Берлін продовжить військову допомогу Києву, зокрема постачання сучасних систем протиповітряної оборони.

"Безпека є фундаментом усього. Відбудова та розвиток можливі лише за умови довгострокової безпеки", — заявив він.

За словами Мерца, посилення обороноздатності України водночас зміцнює безпеку всього європейського континенту.

"Посилюючи безпеку України, ми зміцнюємо безпеку всієї Європи", — підсумував канцлер.

Як писали Новини.LIVE, Словаччина підтвердила готовність продовжувати співпрацю з Україною у сферах енергетики, відбудови та підтримки українських громадян, які знайшли прихисток у країні. Водночас прем'єр Роберт Фіцо заявив, що завершити війну можна лише дипломатичним шляхом, а мир є головною передумовою для відновлення України. Також він повідомив про розвиток спільних енергетичних проєктів між Києвом і Братиславою.

Крім того, на Концеренції Мерц повідомив, що Німеччина, Польща, Італія та Франція започаткували спільний європейський фонд для відбудови України, який має залучити масштабні приватні інвестиції. За його словами, повноцінне відновлення країни можливе лише за умови довгострокової безпеки.