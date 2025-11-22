Мерц першим з лідерів ЄС подзвонив Трампу — говорили про мирний план США щодо України

Канцлер Німеччини Мерц та президент США Трамп. Фото: Reuters

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, головною темою якої став розроблений адміністрацією США план із 28 пунктів щодо припинення війни в Україні. Мерц став першим європейським лідером, який обговорив цей документ із Трампом.

Про це пише видання Bild.

Про що говорили Мерц та Трамп

Згідно з інформацією німецького видання, 15-хвилинна розмова відбулася у п'ятницю ввечері. Наразі європейські лідери намагаються знайти спільну позицію щодо плану, який передбачає, що Україна поступиться територією, скоротить свою армію вдвічі та відмовиться від вступу до НАТО.

Речник уряду Німеччини Корнеліус повідомив, що розмова була "довірливою та конструктивною", і з Трампом узгоджено подальші кроки на консультативному рівні.

Відомо, що Дональд Трамп надав українському лідеру Володимиру Зеленському крайній термін для прийняття цього плану. Це змусило європейців до термінових консультацій.

За словами речника, канцлер Мерц провів увесь день п'ятниці на переговорах з іншими європейськими главами держав та урядів.

"Мерц зараз поінформує європейських партнерів про зміст телефонної розмови", — сказав речник.

Очікується, що європейці можуть використати саміт G20 у Йоганнесбурзі, який розпочнеться в суботу, 21 листопада, для тісної координації своїх позицій, хоча президент Трамп і весь уряд США бойкотують цей саміт.

Раніше Трамп заявив, що Зеленському доведеться прийняти мирний план, який просуває Білий дім. В іншому випадку країна буде змушена продовжувати війну.

Також стало відомо, що президент США встановив Україні крайній термін ухвалення мирного плану. Трамп вимагає підписати цю угоду до 27 листопада.