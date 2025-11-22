Мерц первым из лидеров ЕС позвонил Трампу — говорили о мирном плане США по Украине

Канцлер Германии Мерц и президент США Трамп. Фото: Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, главной темой которого стал разработанный администрацией США план из 28 пунктов по прекращению войны в Украине. Мерц стал первым европейским лидером, который обсудил этот документ с Трампом.

Об этом пишет издание Bild.

О чем говорили Мерц и Трамп

Согласно информации немецкого издания, 15-минутный разговор состоялся в пятницу вечером. Сейчас европейские лидеры пытаются найти общую позицию по плану, который предусматривает, что Украина уступит территорию, сократит свою армию вдвое и откажется от вступления в НАТО.

Представитель правительства Германии Корнелиус сообщил, что разговор был "доверительным и конструктивным", и с Трампом согласованы дальнейшие шаги на консультативном уровне.

Известно, что Дональд Трамп предоставил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому крайний срок для принятия этого плана. Это заставило европейцев к срочным консультациям.

По словам спикера, канцлер Мерц провел весь день пятницы на переговорах с другими европейскими главами государств и правительств.

"Мерц сейчас проинформирует европейских партнеров о содержании телефонного разговора", — сказал спикер.

Ожидается, что европейцы могут использовать саммит G20 в Йоханнесбурге, который начнется в субботу, 21 ноября, для тесной координации своих позиций, хотя президент Трамп и все правительство США бойкотируют этот саммит.

Ранее Трамп заявил, что Зеленскому придется принять мирный план, который продвигает Белый дом. В противном случае страна будет вынуждена продолжать войну.

Также стало известно, что президент США установил Украине крайний срок принятия мирного плана. Трамп требует подписать это соглашение до 27 ноября.