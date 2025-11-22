Видео
Україна
Видео

Мерц и Трамп обсудили "мирный план" — что известно о разговоре

Ua ru
Дата публикации 22 ноября 2025 02:06
обновлено: 02:23
Мерц первым из лидеров ЕС позвонил Трампу — говорили о мирном плане США по Украине
Канцлер Германии Мерц и президент США Трамп. Фото: Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, главной темой которого стал разработанный администрацией США план из 28 пунктов по прекращению войны в Украине. Мерц стал первым европейским лидером, который обсудил этот документ с Трампом.

Об этом пишет издание Bild.

О чем говорили Мерц и Трамп

Согласно информации немецкого издания, 15-минутный разговор состоялся в пятницу вечером. Сейчас европейские лидеры пытаются найти общую позицию по плану, который предусматривает, что Украина уступит территорию, сократит свою армию вдвое и откажется от вступления в НАТО.

Представитель правительства Германии Корнелиус сообщил, что разговор был "доверительным и конструктивным", и с Трампом согласованы дальнейшие шаги на консультативном уровне.

Известно, что Дональд Трамп предоставил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому крайний срок для принятия этого плана. Это заставило европейцев к срочным консультациям.

По словам спикера, канцлер Мерц провел весь день пятницы на переговорах с другими европейскими главами государств и правительств.

"Мерц сейчас проинформирует европейских партнеров о содержании телефонного разговора", — сказал спикер.

Ожидается, что европейцы могут использовать саммит G20 в Йоханнесбурге, который начнется в субботу, 21 ноября, для тесной координации своих позиций, хотя президент Трамп и все правительство США бойкотируют этот саммит.

Ранее Трамп заявил, что Зеленскому придется принять мирный план, который продвигает Белый дом. В противном случае страна будет вынуждена продолжать войну.

Также стало известно, что президент США установил Украине крайний срок принятия мирного плана. Трамп требует подписать это соглашение до 27 ноября.

переговоры Дональд Трамп война в Украине мирный план Фридрих Мерц
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
