Мерц обурився візитом Шредера до Путіна на його день народження

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Фото: Reuters

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц різко розкритикував колишнього очільника уряду Герхарда Шредера за візит до Москви на святкування 74-річчя російського лідера Володимира Путіна. Глава уряду назвав таку поведінку аморальною на тлі війни проти України, а представники Соціал-демократичної партії Німеччини також засудили дії свого однопартійця.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на n-tv.

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Герхард Шредер та Володимир Путін. Фото: пресслужба Кремля

Мерц розкритикував Шредера за зустріч із Путіним

Заступник речника німецького уряду Штеффен Маєр повідомив, що Мерц глибоко обурений візитом Шредера до Москви.

За словами представника уряду, канцлер вважає неприйнятним святкування дня народження Путіна в умовах повномасштабної війни проти України.

"Канцлер вважає практично аморальним те, що пан Шредер святкує з Путіним у такий день", — передав позицію Мерца Маєр.

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Маєр додав, що Путін несе відповідальність за війну проти України, а його накази щодня призводять до загибелі та поранень людей, руйнування сімей і страждань цивільного населення.

У партії Шредера також засудили його візит

Зустріч колишнього канцлера з Путіним викликала критику з боку Соціал-демократичної партії Німеччини, членом якої залишається Шредер.

Співголова партії та віцеканцлер Ларс Клінгбайль назвав візит до Москви абсолютно неприйнятним.

Депутатка Бундестагу Сімт'є Меллер також розкритикувала колишнього канцлера, заявивши, що його поведінка свідчить про відхід від фундаментальних принципів соціал-демократії.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що затримана в Казахстані на запит Росії українка Любов Рожанська змогла залишити країну. Суд не обрав їй запобіжний захід протягом трьох днів, тому жінку звільнили із СІЗО. Наразі вона перебуває в одній із країн Європейського Союзу.

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