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Мерц назвал аморальным празднование Шредером дня рождения Путина

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9 октября 2026 20:31
Мерц возмутился визитом Шредера к Путину в день его рождения
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото: Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц резко раскритиковал бывшего главу правительства Герхарда Шредера за визит в Москву на празднование 74-летия российского лидера Владимира Путина. Глава правительства назвал такое поведение аморальным на фоне войны против Украины, а представители Социал-демократической партии Германии также осудили действия своего однопартийца.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на n-tv.

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Герхард Шредер и Владимир Путин
Герхард Шредер и Владимир Путин. Фото: пресс-служба Кремля

Мерц раскритиковал Шредера за встречу с Путиным

Заместитель пресс-секретаря немецкого правительства Штеффен Майер сообщил, что Мерц глубоко возмущен визитом Шредера в Москву.

По словам представителя правительства, канцлер считает неприемлемым празднование дня рождения Путина в условиях полномасштабной войны против Украины.

"Канцлер считает практически аморальным то, что господин Шредер празднует с Путиным в такой день", — передал позицию Мерца Майер.

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Майер добавил, что Путин несет ответственность за войну против Украины, а его приказы ежедневно приводят к гибели и ранениям людей, разрушению семей и страданиям гражданского населения.

В партии Шредера также осудили его визит

Встреча бывшего канцлера с Путиным вызвала критику со стороны Социал-демократической партии Германии, членом которой остается Шредер.

Сопредседатель партии и вице-канцлер Ларс Клингбайль назвал визит в Москву абсолютно неприемлемым.

Депутат Бундестага Симтье Меллер также раскритиковала бывшего канцлера, заявив, что его поведение свидетельствует об отходе от фундаментальных принципов социал-демократии.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что задержанная в Казахстане по запросу России украинка Любовь Рожанская смогла покинуть страну. Суд не избрал ей меру пресечения в течение трех дней, поэтому женщину освободили из СИЗО. Сейчас она находится в одной из стран Европейского Союза.

Также Новини.LIVE писал, что пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий призвал европейские страны отказаться от термина "гибридная война" в отношении действий России. По его словам, провокации на границах, использование мигрантов и другие инциденты являются частью более широкой кампании по дестабилизации Европы.

Германия владимир путин Россия Фридрих Мерц Герхард Шредер
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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