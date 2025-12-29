Мелоні обговорила з лідерами Європи мирний процес щодо України

Джорджа Мелоні. Фото: REUTERS/Remo Casilli

Голова уряду Італії Джорджа Мелоні разом з іншими європейськими лідерами ввечері провела телефонну розмову з президентами США та України після їхньої зустрічі у Флориді. Під час обговорення сторони зосередилися на поточному стані мирного процесу щодо України, а також на можливих подальших кроках, спрямованих на досягнення справедливого й тривалого миру.

Про це повідомила пресслужба уряду Італії.

Італія долучається до обговорення мирного плану

У ході розмови президенти США та України поінформували партнерів про результати, яких вдалося досягти в межах нинішніх переговорів. Особливу увагу було приділено питанням гарантій безпеки, а також проблемам, які залишаються невирішеними й потребують подальшого опрацювання.

"Мелоні ще раз наголосила на важливості згуртованості між партнерами в той час, коли переговорний процес просувається. Також було підтверджено необхідність підтримки максимальної конвергенції з питань, що стосуються життєво важливих інтересів України та її європейських партнерів", — йдеться у заяві.

Окремо було акцентовано, що Росія має продемонструвати відповідальність і реальну готовність до переговорів, підтвердивши намір досягти припинення бойових дій.

Нагадаємо, також на переговори між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом відреагував лідер Франції Еммануель Макрон.