Україна
Мелоні зробила заяву про гарантії безпеки для України

Мелоні зробила заяву про гарантії безпеки для України

Ua ru
Дата публікації: 29 грудня 2025 07:48
Мелоні обговорила з лідерами Європи мирний процес щодо України
Джорджа Мелоні. Фото: REUTERS/Remo Casilli

Голова уряду Італії Джорджа Мелоні разом з іншими європейськими лідерами ввечері провела телефонну розмову з президентами США та України після їхньої зустрічі у Флориді. Під час обговорення сторони зосередилися на поточному стані мирного процесу щодо України, а також на можливих подальших кроках, спрямованих на досягнення справедливого й тривалого миру.

Про це повідомила пресслужба уряду Італії.

Читайте також:

Італія долучається до обговорення мирного плану 

У ході розмови президенти США та України поінформували партнерів про результати, яких вдалося досягти в межах нинішніх переговорів. Особливу увагу було приділено питанням гарантій безпеки, а також проблемам, які залишаються невирішеними й потребують подальшого опрацювання.

"Мелоні ще раз наголосила на важливості згуртованості між партнерами в той час, коли переговорний процес просувається. Також було підтверджено необхідність підтримки максимальної конвергенції з питань, що стосуються життєво важливих інтересів України та її європейських партнерів", — йдеться у заяві.

Окремо було акцентовано, що Росія має продемонструвати відповідальність і реальну готовність до переговорів, підтвердивши намір досягти припинення бойових дій.

Нагадаємо, також на переговори між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом відреагував лідер Франції Еммануель Макрон.

 

США Італія Європа перемир'я Джорджа Мелоні мирний план
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
