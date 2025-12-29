Видео
Главная Новости дня Мелони сделала заявление о гарантиях безопасности для Украины

Мелони сделала заявление о гарантиях безопасности для Украины

Дата публикации 29 декабря 2025 07:48
Мелони обсудила с лидерами Европы мирный процесс по Украине
Джорджа Мелони. Фото: REUTERS/Remo Casilli

Глава правительства Италии Джорджа Мелони вместе с другими европейскими лидерами вечером провела телефонный разговор с президентами США и Украины после их встречи во Флориде. При обсуждении стороны сосредоточились на текущем состоянии мирного процесса по Украине, а также на возможных дальнейших шагах, направленных на достижение справедливого и прочного мира.

Об этом сообщила пресс-служба правительства Италии.

Италия присоединяется к обсуждению мирного плана

В ходе разговора президенты США и Украины проинформировали партнеров о результатах, которых удалось достичь в рамках нынешних переговоров. Особое внимание было уделено вопросам гарантий безопасности, а также проблемам, которые остаются нерешенными и требуют дальнейшей проработки.

"Мелони еще раз подчеркнула важность сплоченности между партнерами в то время, когда переговорный процесс продвигается. Также была подтверждена необходимость поддержки максимальной конвергенции по вопросам, касающимся жизненно важных интересов Украины и ее европейских партнеров", — говорится в заявлении.

Отдельно было акцентировано, что Россия должна продемонстрировать ответственность и реальную готовность к переговорам, подтвердив намерение достичь прекращения боевых действий.

Напомним, также на переговоры между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом отреагировал лидер Франции Эммануэль Макрон.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
