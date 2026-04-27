Масштабна спецоперація БЕБ: як відмивали мільярди через 500 компаній

Готівкові кошти, які виявили в ході обшуків. Фото: БЕБ

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) спільно з Нацполіцією викрили гігантський "конвертаційний центр", через який пройшло близько 18 млрд грн тіньових коштів. Міжнародна мережа обслуговувала сотні компаній, допомагаючи їм мінімізувати податки та легалізувати сумнівні товари. При цьому вона охоплювала Україну, Європейський союз та ОАЕ.

Про це повідомили в пресслужбі Бюро економічної безпеки, передає Новини.LIVE.

БЕБ викрило масштабну схему з ухилення податків

Бюро економічної безпеки України ліквідувало одну з наймасштабніших схем ухилення від сплати податків, яка діяла щонайменше з 2020 року. Злочинна організація використовувала понад 500 підконтрольних структур — 100 фіктивних підприємств та близько 400 ФОПів — для формування штучного ПДВ-кредиту.

Готівка, яку вилучили в ході обшуків. Фото: БЕБ

Понад 200 компаній-клієнтів по всій Україні користувалися послугами центру для переведення коштів в готівку та легалізації нафтопродуктів сумнівного походження.

Міжнародні канали та криптоактиви

Схема була інтегрована у фінансові потоки Європейського Союзу та ОАЕ. Для виведення капіталу за кордон ділки використовували 20 компаній-нерезидентів та розгалужену мережу обмінників. Щоб ускладнити відстеження грошей, частину коштів конвертували у криптовалюту.

"Організатором схеми є чоловік, який наразі переховується за кордоном. Він координував усю діяльність та залучив до неї кількох спільників. Кожен із них відповідав за різні напрями: фінансові операції, бухгалтерський облік, реєстрацію підприємств та підбір підставних осіб", — йдеться у повідомленні.

Результати обшуків та підозри

Під час 40 обшуків у Києві, Одеській, Полтавській та Чернігівській областях правоохоронці вилучили понад 5 млн грн, 300 тис. доларів США, 20 тис. євро, 40 печаток та 5 автомобілів. Наразі підозри повідомлено організатору (заочно), фінансовому директору, бухгалтерам та іншим учасникам групи.

Фіктивні печатки. Фото: БЕБ

"Лише за окремими встановленими фактами задокументовано ухилення від сплати податків на суму понад 56 млн грн", — зазначали у відомстві.

Чотирьох учасників схеми затримано, трьох уже відправлено під варту. Наразі вживаються заходи для оголошення організатора у міжнародний розшук. Досудове розслідування під керівництвом Полтавської обласної прокуратури триває.

