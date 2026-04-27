Масштабная спецоперация БЭБ: как отмывали миллиарды через 500 компаний

Наличные средства, которые обнаружили в ходе обысков. Фото: БЭБ

Детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) совместно с Нацполицией разоблачили гигантский "конвертационный центр", через который прошло около 18 млрд грн теневых средств. Международная сеть обслуживала сотни компаний, помогая им минимизировать налоги и легализовать сомнительные товары. При этом она охватывала Украину, Европейский союз и ОАЭ.

Об этом сообщили в пресс-службе Бюро экономической безопасности, передает Новини.LIVE.

БЭБ разоблачило масштабную схему по уклонению налогов

Бюро экономической безопасности Украины ликвидировало одну из самых масштабных схем уклонения от уплаты налогов, которая действовала как минимум с 2020 года. Преступная организация использовала более 500 подконтрольных структур — 100 фиктивных предприятий и около 400 ФЛП - для формирования искусственного НДС-кредита.

Наличные, которые изъяли в ходе обысков. Фото: БЭБ

Более 200 компаний-клиентов по всей Украине пользовались услугами центра для обналичивания средств и легализации нефтепродуктов сомнительного происхождения.

Международные каналы и криптоактивы

Схема была интегрирована в финансовые потоки Европейского Союза и ОАЭ. Для вывода капитала за границу дельцы использовали 20 компаний-нерезидентов и разветвленную сеть обменников. Чтобы усложнить отслеживание денег, часть средств конвертировали в криптовалюту.

Читайте также:

"Организатором схемы является человек, который сейчас скрывается за границей. Он координировал всю деятельность и привлек к ней нескольких сообщников. Каждый из них отвечал за разные направления: финансовые операции, бухгалтерский учет, регистрацию предприятий и подбор подставных лиц", — говорится в сообщении.

Результаты обысков и подозрения

Во время 40 обысков в Киеве, Одесской, Полтавской и Черниговской областях правоохранители изъяли более 5 млн грн, 300 тыс. долларов США, 20 тыс. евро, 40 печатей и 5 автомобилей. Сейчас подозрения сообщено организатору (заочно), финансовому директору, бухгалтерам и другим участникам группы.

Фиктивные печати. Фото: БЭБ

"Только по отдельным установленным фактам задокументировано уклонение от уплаты налогов на сумму более 56 млн грн", — отмечали в ведомстве.

Четыре участника схемы задержаны, трое уже отправлены под стражу. Сейчас принимаются меры для объявления организатора в международный розыск. Досудебное расследование под руководством Полтавской областной прокуратуры продолжается.

