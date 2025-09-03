Відео
Масовані обстріли Запорізької області — є загиблий

Масовані обстріли Запорізької області — є загиблий

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 08:02
62-річний чоловік загинув у Пологівському районі після атак
Обстріли. Ілюстративне фото: Los Angeles Times

Російські війська за добу завдали понад 400 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області, застосувавши авіацію, безпілотники, РСЗВ та артилерію. Внаслідок атаки на Пологівський район загинув 62-річний чоловік, пошкоджено десятки будинків і господарських споруд.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров в Telegram у середу, 3 вересня. 

Читайте також:

Масовані обстріли Запорізької області

Протягом доби війська РФ здійснили 6 авіаударів по Гуляйполю, Успенівці, Полтавці та Червоному. Крім того, 239 безпілотників різних типів, здебільшого FPV, атакували Богатирівку, Плавні, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне та Новоселівку.

"Внаслідок атаки в Пологівському районі загинув 62-річний місцевий мешканець. Надійшло 35 повідомлень про пошкодження приватних будинків, квартир, господарчих споруд та автомобілів", — повідомили в Запорізькій ОВА.

Окупанти також 4 рази застосували РСЗВ по Гуляйполю, Малій Токмачці та Червоному і 159 разів вели артилерійський вогонь по території кількох громад.

Нагадаємо, у Пологівському районі Запорізької області внаслідок обстрілів загинули двоє мирних жителів.

Раніше повідомлялося, що в Пологівському районі було поранено 66-річну жінку, а також загинули двоє місцевих мешканців під час повторної атаки.

Запоріжжя авіабомба бомба Авіаудар ДСНС
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
