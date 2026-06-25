Макрон заявив про перехоплення танкера Deliver біля берегів Сицилії

Еммануель Макрон. Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

Поблизу Сицилії французькі військово-морські сили зупинили судно "Deliver", яке входить до складу російського тіньового флоту. Затримання відбулося через порушення цим судном норм морського права.

Про це у четвер, 25 червня, заявив президент Франції Еммануель Макрон в соцмережі X, передає Новини.LIVE.

Біля берегів Сицилії затримали російський танкер з нафтою

За словами французького лідера, буквально за кілька днів до перехоплення танкера біля сицилійського узбережжя, схожу успішну операцію проти тіньового флоту провела Велика Британія.

La Marine Nationale a arraisonné mardi le pétrolier Deliver alors qu’il transitait au large de la Sicile en infraction avec le droit de la mer.



Cette nouvelle action contre la flotte fantôme, conduite quelques jours après une opération similaire par le Royaume-Uni… pic.twitter.com/5Gjn43MhLr — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 25, 2026

Президент Франції також виступив із жорстким попередженням на адресу Москви.

"Ми не дозволимо тіньовому флоту уникати санкцій та фінансувати воєнні зусилля Росії. Європа рішуче налаштована. Вона докладатиме всіх необхідних зусиль, щоб збільшити вартість війни для Росії та забезпечити встановлення міцного та тривалого миру в Україні", — додав глава Франції.

Раніше, як повідомляв Новини.LIVE, у Швеції ще 6 червня місцевий окружний суд ухвалив рішення віддати Україні заарештоване судно Caffa. Цей суховантаж раніше потрапив під варту через підозри у транспортуванні сировини чи товарів, які росіяни розграбували на тимчасово захоплених українських землях.

А 14 червня у Ла-Манші британські сили за розпорядженням прем'єра Кіра Стармера провели успішну операцію з перехоплення нафтового танкера. Пізніше,16 червня, на зустрічі лідерів "Групи семи" Велика Британія презентувала великий пакет санкцій для удушення "тіньового флоту" Кремля. Тоді ж Стармер підписав дворічний договір про гарантовані поставки палива на українські АЕС, щоб надійно захистити ядерну енергетику України від російського впливу.