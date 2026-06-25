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Макрон заявив про перехоплення танкера Deliver біля берегів Сицилії

25 червня 2026 14:55
Еммануель Макрон. Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier
Анастасія Постоєнко
Редактор стрічки новин

Поблизу Сицилії французькі військово-морські сили зупинили судно "Deliver", яке входить до складу російського тіньового флоту. Затримання відбулося через порушення цим судном норм морського права.

Про це у четвер, 25 червня, заявив президент Франції Еммануель Макрон в соцмережі X, передає Новини.LIVE.

Біля берегів Сицилії затримали російський танкер з нафтою

За словами французького лідера, буквально за кілька днів до перехоплення танкера біля сицилійського узбережжя, схожу успішну операцію проти тіньового флоту провела Велика Британія.

Президент Франції також виступив із жорстким попередженням на адресу Москви.

"Ми не дозволимо тіньовому флоту уникати санкцій та фінансувати воєнні зусилля Росії. Європа рішуче налаштована. Вона докладатиме всіх необхідних зусиль, щоб збільшити вартість війни для Росії та забезпечити встановлення міцного та тривалого миру в Україні", — додав глава Франції.

Раніше, як повідомляв Новини.LIVE, у Швеції ще 6 червня місцевий окружний суд ухвалив рішення віддати Україні заарештоване судно Caffa. Цей суховантаж раніше потрапив під варту через підозри у транспортуванні сировини чи товарів, які росіяни розграбували на тимчасово захоплених українських землях. 

А 14 червня у Ла-Манші британські сили за розпорядженням прем'єра Кіра Стармера провели успішну операцію з перехоплення нафтового танкера. Пізніше,16 червня, на зустрічі лідерів "Групи семи" Велика Британія презентувала великий пакет санкцій для удушення "тіньового флоту" Кремля. Тоді ж Стармер підписав дворічний договір про гарантовані поставки палива на українські АЕС, щоб надійно захистити ядерну енергетику України від російського впливу.