Майже 70 загиблих за рік: у ВР терміново візьмуться за електросамокати

Чоловік на електросамокаті. Фото: Новини.LIVE

В Україні рух водіїв електросамокатів нарешті візьмуть під суворий законодавчий контроль через катастрофічну ситуацію зі смертністю на дорогах. Верховна Рада планує розглянути та офіційно проголосувати за відповідний профільний документ уже протягом найближчого місяця. Проте поліція зможе реально штрафувати та затримувати порушників лише наприкінці осені через тривалу підготовку необхідних документів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву нардепа від партії "Слуга народу" Володимира Крейденка в ефірі програми Вечір.LIVE.

Кривава статистика дорожніх аварій

Народний депутат Володимир Крейденко назвав це питання повністю перезрілим для нашого суспільства, яке потрібно було запроваджувати ще у 2020 році.

"За 2025 рік зафіксовано 864 ДТП за участю користувачів самокатів, у яких загинуло 69 осіб", — заявив нардеп.

За його словами, ігнорування появи двоколісного електричного транспорту на вулицях призвело до повної анархії на дорогах та тротуарах і регулярних наїздів на пішоходів.

Читайте також:

Тривалі терміни запуску нових правил

Однак нові жорсткі правила не запрацюють миттєво одразу після голосування народних обранців. Кабінету міністрів та МВС знадобиться ще щонайменше три місяці для детальної розробки всіх супутніх підзаконних актів для його впровадження.

"Таким чином цей закон фактично запрацює на практиці не раніше листопаду, якщо не буде ніяких додаткових пересторог", — заявив нардеп.

Раніше Новини.LIVE писали, що у Верховній Раді поки не узгодили, яку максимальну швидкість запровадять для електросамокатів. Зараз нардепи розглядають варіанти у 25, 30 або 50 км на годину. Ще планується, що шоломи будуть обов'язковими.

Також ми повідомляли, що виїзд на дороги на самокатах дітям до 14 років буде повністю заборонений. Таке рішення теж буде ухвалювати Верховна Рада, тому що відповідна прогалина в законодавстві призводить до смертей, у тому числі дітей.