Почти 70 погибших за год: в ВР срочно займутся вопросом электросамокатов

Мужчина на электросамокате. Фото: Новини.LIVE

В Украине движение водителей электросамокатов наконец-то будет поставлено под строгий законодательный контроль из-за катастрофической ситуации со смертностью на дорогах. Верховная Рада планирует рассмотреть и официально проголосовать за соответствующий профильный документ уже в течение ближайшего месяца. Однако полиция сможет реально штрафовать и задерживать нарушителей только в конце осени из-за длительной подготовки необходимых документов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление нардепа от партии "Слуга народа" Владимира Крейденко в эфире программы Вечер.LIVE.

Кровавая статистика дорожно-транспортных происшествий

Народный депутат Владимир Крейденко назвал этот вопрос полностью назревшим для нашего общества, который нужно было вводить еще в 2020 году.

"За 2025 год зафиксировано 864 ДТП с участием пользователей самокатов, в которых погибло 69 человек", — заявил нардеп.

По его словам, игнорирование появления двухколесного электрического транспорта на улицах привело к полной анархии на дорогах и тротуарах и регулярным наездам на пешеходов.

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Длительные сроки введения новых правил

Однако новые жесткие правила не заработают мгновенно сразу после голосования народных избранников. Кабинету министров и МВД понадобится еще как минимум три месяца для детальной разработки всех сопутствующих подзаконных актов для его внедрения.

"Таким образом, этот закон фактически заработает на практике не раньше ноября, если не будет никаких дополнительных препятствий", — заявил нардеп.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Верховной Раде пока не согласовали, какую максимальную скорость введут для электросамокатов. Сейчас нардепы рассматривают варианты в 25, 30 или 50 км в час. Также планируется, что шлемы будут обязательными.

Также мы сообщали, что выезд на дороги на самокатах детям до 14 лет будет полностью запрещен. Такое решение тоже будет принимать Верховная Рада, поскольку соответствующий пробел в законодательстве приводит к смертельным случаям, в том числе среди детей.