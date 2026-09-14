Біля Буковеля 20 ділянок лісу незаконно віддали під котеджі

Ліс поблизу Буковеля, де ростуть дерева віком майже 100 років. Фото: Прокуратура України

Біля Буковеля незаконно оформили у приватну власність 20 ділянок карпатського лісу. На цій території ростуть дерева віком майже 100 років, а землі оформили під котеджну забудову на підставі підроблених документів. Суд задовольнив позов прокуратури, а рішення у справі вже набрало законної сили.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Офісу генерального прокурора України у понеділок, 14 вересня.

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Ліс біля Буковеля, який віддали під забудову. Фото: Прокуратура України

Як лісові землі опинилися у приватній власності

Йдеться про лісовий масив у селі Поляниця Надвірнянського району Івано-Франківської області. Із 2001 року він перебував у постійному користуванні державного лісогосподарського підприємства.

Жодних рішень уповноважених органів про вилучення цих земель із лісового фонду не ухвалювали. Попри це, територію поділили на 20 земельних ділянок і передали у приватну власність на підставі підроблених документів.

Прокурори довели незаконність вибуття земель із державної власності.

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Відповідачі стверджували, що не знали про розташування лісу на придбаних ними ділянках. Однак суди відхилили ці доводи, оскільки на території є густий ліс із деревами заввишки понад 30 метрів.

Після відкриття судового провадження та накладення арешту на земельні ділянки на території почали встановлювати відпочинкові будиночки на палях.

Що вирішив суд

Отже, 16 лютого 2026 року Яремчанський міський суд задовольнив позов прокурора щодо всіх 20 земельних ділянок.

Відповідачі оскаржили це рішення, однак Івано-Франківський апеляційний суд залишив їхні скарги без задоволення, тому рішення набрало законної сили.

Наступним етапом має стати виконання судового рішення: скасування незаконної реєстрації земельних ділянок у Державному земельному кадастрі, повернення землі у власність держави та відновлення лісової території.

Кримінальне провадження щодо незаконного вибуття земель із державної власності наразі перебуває на розгляді суду.

Скриншот повідомлення Офісу генпрокурора/Facebook

Новини.LIVE інформували, що в Україні викрили масштабні схеми незаконної вирубки лісу, у яких зафіксували щонайменше 13 тисяч зрубаних дерев. Збитки державі перевищили 248 млн грн, а підозри отримали 29 людей, серед яких працівники лісової галузі, посадовці та представники бізнесу. Окремо правоохоронці викрили спробу легалізувати близько 19 тисяч кубометрів деревини, зокрема цінних порід, для подальшого експорту.

Новини.LIVE також писали, що на Івано-Франківщині суд визнав місцевого жителя винним у незаконній вирубці трьох дерев на території Карпатського національного природного парку. Чоловік бензопилою зрізав дві ялини та вільху, завдавши державі понад 265 тисяч гривень збитків. Суд призначив йому п’ять років ув’язнення, але звільнив від відбування покарання з випробувальним терміном на два роки.