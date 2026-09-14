Возле Буковеля 20 участков леса незаконно отдали под коттеджи

Лес недалеко от Буковеля, где растут деревья возрастом почти 100 лет. Фото: Прокуратура Украины

Вблизи Буковеля 20 участков карпатского леса были незаконно оформлены в частную собственность. На этой территории растут деревья возрастом почти 100 лет, а земли были оформлены под коттеджную застройку на основании поддельных документов. Суд удовлетворил иск прокуратуры, а решение по делу уже вступило в законную силу.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора Украины в понедельник, 14 сентября.

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Лес возле Буковеля, который отдали под застройку. Фото: Прокуратура Украины

Как лесные земли оказались в частной собственности

Речь идет о лесном массиве в селе Поляница Надвирнянского района Ивано-Франковской области. С 2001 года он находился в постоянном пользовании государственного лесохозяйственного предприятия.

Никаких решений уполномоченных органов об изъятии этих земель из лесного фонда не принималось. Несмотря на это, территорию разделили на 20 земельных участков и передали в частную собственность на основании поддельных документов.

Прокуроры доказали незаконность выбытия земель из государственной собственности.

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Ответчики утверждали, что не знали о наличии леса на приобретённых ими участках. Однако суды отклонили эти доводы, поскольку на территории находится густой лес с деревьями высотой более 30 метров.

После возбуждения судебного разбирательства и наложения ареста на земельные участки на территории начали возводить домики для отдыха на сваях.

Что решил суд

Итак, 16 февраля 2026 года Яремчанский городской суд удовлетворил иск прокурора в отношении всех 20 земельных участков.

Ответчики обжаловали это решение, однако Ивано-Франковский апелляционный суд оставил их жалобы без удовлетворения, поэтому решение вступило в законную силу.

Следующим этапом должно стать исполнение судебного решения: отмена незаконной регистрации земельных участков в Государственном земельном кадастре, возвращение земли в собственность государства и восстановление лесной территории.

Уголовное производство по делу о незаконном выбытии земель из государственной собственности в настоящее время находится на рассмотрении суда.

Скриншот сообщения Офиса генпрокурора/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что в Украине раскрыли масштабные схемы незаконной вырубки леса, в рамках которых зафиксировали не менее 13 тысяч срубленных деревьев. Ущерб государству превысил 248 млн грн, а подозрения были предъявлены 29 лицам, среди которых работники лесной отрасли, должностные лица и представители бизнеса. Кроме того, правоохранители раскрыли попытку легализовать около 19 тысяч кубометров древесины, в том числе ценных пород, для последующего экспорта.

Новини.LIVE также сообщали, что в Ивано-Франковской области суд признал местного жителя виновным в незаконной вырубке трех деревьев на территории Карпатского национального природного парка. Мужчина с помощью бензопилы срубил две ели и ольху, нанеся государству ущерб в размере более 265 тысяч гривен. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы, но освободил от отбывания наказания с испытательным сроком в два года.