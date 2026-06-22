Правоохоронці викрили масштабну схему незаконної вирубки лісу

Викриття схеми з незаконної вирубки лісів. Фото: Прокуратура України

В Україні викрили масштабні схеми незаконної вирубки лісу, у межах яких зафіксовано щонайменше 13 тисяч зрубаних дерев. Загальна сума збитків державі перевищує 248 млн грн, а у справі фігурують 29 підозрюваних. Серед них — працівники лісової галузі, посадовці та представники бізнесу.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву генерального прокурора України Руслана Кравченка у понеділок, 22 червня.

Викриття учасників схеми вирубки лісів. Фото: Прокуратура України

Правоохоронці викрили схеми незаконної вирубки лісів

За інформацією генпрокурора Руслана Кравченка, йдеться не про поодинокі порушення, а про системну діяльність, у якій були задіяні особи, що мали б охороняти природні ресурси. До схем залучалися як працівники лісової галузі, так і посадовці місцевого самоврядування та підприємці.

Окремо генпрокурор окреслив основні механізми, які використовували учасники схем. За його словами, йдеться про системні злочини проти довкілля та держави, що мали різні форми реалізації:

незаконні рубки на територіях природно-заповідного фонду, заказників, регіональних ландшафтних парків і зелених зон населених пунктів;

підробку документів, лісорубних квитків та заяв на отримання деревини;

вирубки під виглядом санітарних і лісовідновних заходів;

незаконну реалізацію, транспортування, зберігання та легалізацію деревини;

продаж необробленої деревини за заниженими цінами;

незаконне відчуження та приватизацію земель лісового фонду;

зловживання службовим становищем в інтересах організованих груп і приватного бізнесу.

Зазначається, що такі дії мали системний характер і завдавали значної шкоди як довкіллю, так і державним інтересам.

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Ще один із наймасштабніших епізодів стосувався схеми легалізації цінної деревини. Через підроблені записи в електронній системі обліку фігуранти намагалися вивести в легальний обіг близько 19 тисяч кубометрів лісу, зокрема дуба, призначеного для експорту.

"Одним із найзухваліших прикладів такої "діяльності" стала нещодавно ліквідована масштабна схема легалізації деревини цінних порід. Організатори через фіктивні записи в державній електронній системі обліку намагалися "відмити" близько 19 тисяч кубометрів лісу — це орієнтовно 10 тисяч незаконно зрубаних дубів, які планували експортувати за кордон під виглядом легально зрубаних.

За 2022–2025 роки ця оборудка охопила понад 100 суб’єктів господарювання, серед яких були й найбільші експортери країни, а загальна сума операцій перевищила 147 млн грн. Шістьом учасникам організованої злочинної групи повідомлено про підозру", — зауважив генпрокурор.

Водночас Руслан Кравченко наголосив, що всі причетні до незаконних схем нестимуть відповідальність у межах закону.

Скриншот повідомлення Руслана Кравченка/Facebook

Новини.LIVE інформували, що нещодавно ДБР викрило корупційну схему за участі колишнього посадовця Міноборони та львівських бізнесменів. Йдеться про отримання неправомірної вигоди за сприяння у контрактах на закупівлю засобів індивідуального захисту для ЗСУ. За даними слідства, чиновник використовував службове становище для просування інтересів підприємців.

Новини.LIVE також писали, що на початку червня 2026 року СБУ викрила на Чернігівщині схему розкрадання понад 11 млн грн, виділених на закупівлю генераторів для ЗСУ. У 2022 році посадовці військової частини та керівники підрядних компаній закуповували обладнання за завищеними цінами й привласнювали різницю.