Майбутнє залізниці: в Україні можуть з'явитися броньовані вагони

Згорілий локомотив вантажного потяга після російського обстрілу. Фото: Мінрозвитку громад

В Україні через постійні масовані атаки на транспортну логістику можуть з'явитися спеціальні захищені залізничні рейси. Вітчизняні фахівці вимушені шукати кардинально нові та нестандартні рішення для забезпечення безпеки стратегічних перевезень під час війни. Подібні ноу-хау дозволять надійно захистити рухомий склад та залізничні шляхи від повітряних ударів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву народного депутата України Юрія Камельчука в ефірі Вечір.LIVE.

Необхідність модернізації залізничного транспорту

На думку депутата, через те, що Росія продовжує цілеспрямовано нищити великі вузлові станції по всій території нашої країни держава має повністю переглянути застарілі підходи до конструювання вагонів.

"Я думаю, що в майбутньому ми побачимо те, що раніше бачили лише у футуристичних фільмах, — броньовані поїзди, броньовані вагони та інший захищений транспорт", — зазначив Юрій Камельчук.

Як писали Новини.LIVE раніше, руйнування транспортної системи країни та блокада портів вже призводить до колосальних фінансових втрат для бюджету. Фінансовий аналітик Олексій Кущ зазначав, що щоденна блокада українських морських портів позбавляє вітчизняну економіку близько 70 мільйонів доларів експортної виручки щодня. Через це Національний банк вимушений активніше витрачати золотовалютні резерви.

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Також ми повідомляли, що російські дрони часто влучають у локомотиви вантажних та пасажирських поїздів. Росія систематично завдає ударів по українській залізниці, намагаючись порушити роботу критичної транспортної інфраструктури.