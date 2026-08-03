Будущее железной дороги: в Украине могут появиться бронированные вагоны

Сгоревший локомотив грузового поезда после российского обстрела. Фото: Министерство развития громад

В Украине из-за постоянных массированных атак на транспортную логистику могут появиться специальные защищенные железнодорожные рейсы. Отечественные специалисты вынуждены искать кардинально новые и нестандартные решения для обеспечения безопасности стратегических перевозок во время войны. Эти ноу-хау позволят надежно защитить подвижной состав и железнодорожные пути от воздушных ударов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление народного депутата Украины Юрия Камельчука в эфире Вечір.LIVE.

Необходимость модернизации ж/д транспорта

По мнению депутата, в связи с тем, что Россия продолжает целенаправленно уничтожать крупные узловые станции по всей территории нашей страны, государство должно полностью пересмотреть устаревшие подходы к конструированию вагонов.

"Я думаю, что в будущем мы увидим то, что раньше видели только в футуристических фильмах, — бронированные поезда, бронированные вагоны и другой защищенный транспорт", — отметил Юрий Камельчук.

Как ранее писали Новини.LIVE, разрушение транспортной системы страны и блокада портов уже приводят к колоссальным финансовым потерям для бюджета. Финансовый аналитик Алексей Кущ отмечал, что ежедневная блокада украинских морских портов лишает отечественную экономику около 70 миллионов долларов экспортной выручки каждый день. Из-за этого Национальный банк вынужден активнее расходовать золотовалютные резервы.

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Также мы сообщали, что российские дроны часто попадают в локомотивы грузовых и пассажирских поездов. Россия систематически наносит удары по украинской железной дороге, пытаясь нарушить работу критически важной транспортной инфраструктуры.