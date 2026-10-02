Прогноз магнітних бур на 2 жовтня: чого очікувати від Сонця

Погане самопочуття. Фото: Freepik

У п'ятницю, 2 жовтня, геомагнітне поле Землі перебуватиме у збудженому стані, проте надпотужних магнітних бур метеозалежним очікувати не варто. Протягом останньої доби активність Сонця залишалася мінімальною, тож фахівці не зафіксували жодного спалаху на поверхні зорі. Разом з тим ближче до вечора ситуація може змінитися.

Про це повідомили Новини.LIVE з посиланням на прогноз синоптиків Meteoprog.

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Магнітні бурі 2 жовтня

У п'ятницю, 2 жовтня, магнітосфера нашої планети хоч і перебуватиме в певному напруженні, однак до повноцінних магнітних бур це не призведе. За прогнозами фахівців, геомагнітний фон цього дня триматиметься на тихому рівні, тому серйозних магнітних бур наразі не передбачається.

Активність Сонця. Фото: МетеоАгент

Сонячна активність на 2 жовтня:

Ймовірність малого геомагнітного шторму – 15%

Ймовірність великого геомагнітного шторму – 5%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 15%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 1%

Кількість сонячних плям – 7

Показники активності Сонця залишатимуться на мінімальних позначках, однак науковці все ж допускають незначну ймовірність формування спалахів М-класу.

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Разом з тим ближче до вечора п'ятниці, 2 жовтня, можливе легке збурення геомагнітного поля. Кр-індекс може сягнути позначки 4.7 через що метеозалежні можуть відчути загальне нездужання.

Прогноз магнітних бур з 2 по 5 жовтня. Фото: Солар Метео

Хоча сьогодні потужних геомагнітних штормів не прогнозують, лікарі нагадують, що під час будь-яких серйозних коливань магнітосфери організм людини може гостро реагувати на зміни космічної погоди.

Серед найпоширеніших симптомів, на які скаржаться метеозалежні люди, зазвичай виділяють такі:

різкі перепади артеріального тиску;

сильний головний біль та прояви мігрені;

відчуття загальної слабкості та надмірну втомлюваність;

порушення режиму сну, безсоння або підвищену сонливість;

раптове загострення наявних хронічних захворювань;

запаморочення, потемніння в очах та нудоту;

підвищену дратівливість, тривожність і зниження концентрації уваги.

Новини.LIVE повідомляли, що синоптики спрогнозували погоду та магнітні бурі в жовтні. Зокрема, цьогорічний жовтень буде теплішим за кліматичну норму на 0,5–2 °C, а кількість опадів залишиться в межах звичних показників. Початок місяця, зокрема 2 жовтня, відзначиться сухою та сонячною погодою завдяки впливу антициклону. Згодом погодні умови різко погіршаться, але до кінця місяця українці знову матимуть сонячну та суху погоду.

Космічна погода загалом залишатиметься спокійною, проте з 12 по 16 жовтня Землю накриє потужний геомагнітний шторм. У цей період метеозалежні люди можуть відчути погіршення самопочуття через сезонну слабкість.