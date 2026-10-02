Прогноз магнитных бурь на 2 октября: чего ожидать от Солнца

Плохое самочувствие. Фото: Freepik

В пятницу, 2 октября, геомагнитное поле Земли будет находиться в возбужденном состоянии, однако метеозависимым не стоит ожидать сверхмощных магнитных бурь. В течение последних суток активность Солнца оставалась минимальной, поэтому специалисты не зафиксировали ни одной вспышки на поверхности Солнца. Вместе с тем ближе к вечеру ситуация может измениться.

Об этом сообщили Новини.LIVE со ссылкой на прогноз синоптиков Meteoprog.

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Магнитные бури 2 октября

В пятницу, 2 октября, магнитосфера нашей планеты хоть и будет находиться в определенном напряжении, однако до полноценных магнитных бурь это не приведет. По прогнозам специалистов, геомагнитный фон в этот день будет оставаться на спокойном уровне, поэтому серьезных магнитных бурь пока не предвидится.

Активность Солнца. Фото: МетеоАгент

Солнечная активность на 2 октября:

Вероятность небольшой геомагнитной бури – 15%

Вероятность сильной геомагнитной бури – 5%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 15%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 1%

Количество солнечных пятен – 7

Показатели активности Солнца будут оставаться на минимальных отметках, однако ученые все же допускают незначительную вероятность образования вспышек М-класса.

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Вместе с тем ближе к вечеру пятницы, 2 октября, возможно лёгкое возмущение геомагнитного поля. Кр-индекс может достичь отметки 4,7, из-за чего метеозависимые люди могут почувствовать общее недомогание.

Прогноз магнитных бурь со 2 по 5 октября. Фото: Солар Метео

Хотя сегодня мощных геомагнитных штормов не прогнозируется, врачи напоминают, что во время любых серьезных колебаний магнитосферы организм человека может остро реагировать на изменения космической погоды.

Среди наиболее распространенных симптомов, на которые жалуются метеозависимые люди, обычно выделяют следующие:

резкие перепады артериального давления;

сильная головная боль и приступы мигрени;

ощущение общей слабости и чрезмерную утомляемость;

нарушение режима сна, бессонница или повышенная сонливость;

внезапное обострение имеющихся хронических заболеваний;

головокружение, потемнение в глазах и тошнота;

повышенную раздражительность, тревожность и снижение концентрации внимания.

Новини.LIVE сообщали, что синоптики спрогнозировали погоду и магнитные бури в октябре. В частности, в этом году октябрь будет теплее климатической нормы на 0,5–2 °C, а количество осадков останется в пределах обычных показателей. Начало месяца, в частности 2 октября, будет отмечено сухой и солнечной погодой благодаря влиянию антициклона. Впоследствии погодные условия резко ухудшатся, но к концу месяца украинцы снова будут наслаждаться солнечной и сухой погодой.

Космическая погода в целом будет оставаться спокойной, однако с 12 по 16 октября Землю накроет мощный геомагнитный шторм. В этот период метеозависимые люди могут почувствовать ухудшение самочувствия из-за сезонной слабости.