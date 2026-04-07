Магнітні бурі та активність Сонця: чого чекати сьогодні

Вплив сонця на самопочуття.

У вівторок, 7 квітня, геомагнітна обстановка залишатиметься спокійною, попри помірну активність на Сонці. Фахівці прогнозують відсутність потужних магнітних бур.

Магнітні бурі 7 квітня в Україні

У вівторок, 7 квітня, на Землі не передбачається суттєвих магнітних збурень. Протягом останньої доби сонячна активність трималася на помірних показниках.

Прогноз магнітних бур з 7 до 9 квітня.

Вчені зафіксували сім спалахів: чотири належали до класу В, а три — до класу С. Такі спалахи вважаються слабкими та зазвичай не спричиняють видимих змін у геомагнітному полі нашої планети.

Прогноз магнітних бур з 7 до 10 квітня.

Сонячна активність на 7 квітня:

Ймовірність малого геомагнітного шторму – 5%

Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 55%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 15%

Кількість сонячних плям – 29

Вплив сонячної активності поширюється не лише на самопочуття людей, а й на роботу багатьох земних систем. Магнітні бурі — це збурення магнітного поля Землі, спричинені потоками сонячного вітру.

Найбільше від магнітних бур потерпають метеозалежні особи, люди похилого віку та пацієнти з хронічними хворобами серця. Під час бур часто спостерігаються головні болі, запаморочення, стрибки артеріального тиску, безсоння та загальна слабкість. Через зміну в'язкості крові зростає ризик утворення тромбів, що може спровокувати загострення серцево-судинних патологій.

