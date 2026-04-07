Головна Новини дня Магнітні бурі та активність Сонця: чого чекати сьогодні

Магнітні бурі та активність Сонця: чого чекати сьогодні

Дата публікації: 7 квітня 2026 11:25
Магнітні бурі та активність Сонця: чого чекати сьогодні
Вплив сонця на самопочуття. Фото: ілюстративний колаж Новини.LIVE

У вівторок, 7 квітня, геомагнітна обстановка залишатиметься спокійною, попри помірну активність на Сонці. Фахівці прогнозують відсутність потужних магнітних бур.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані від фахівців Meteoprog.

Магнітні бурі 7 квітня в Україні

У вівторок, 7 квітня, на Землі не передбачається суттєвих магнітних збурень. Протягом останньої доби сонячна активність трималася на помірних показниках.

null
Прогноз магнітних бур з 7 до 9 квітня. Фото: скриншот

Вчені зафіксували сім спалахів: чотири належали до класу В, а три — до класу С. Такі спалахи вважаються слабкими та зазвичай не спричиняють видимих змін у геомагнітному полі нашої планети.

null
Прогноз магнітних бур з 7 до 10 квітня. Фото: скриншот

Сонячна активність на 7 квітня:

Читайте також:
  • Ймовірність малого геомагнітного шторму – 5%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 55%
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 15%
  • Кількість сонячних плям – 29

Вплив сонячної активності поширюється не лише на самопочуття людей, а й на роботу багатьох земних систем. Магнітні бурі — це збурення магнітного поля Землі, спричинені потоками сонячного вітру.

Найбільше від магнітних бур потерпають метеозалежні особи, люди похилого віку та пацієнти з хронічними хворобами серця. Під час бур часто спостерігаються головні болі, запаморочення, стрибки артеріального тиску, безсоння та загальна слабкість. Через зміну в'язкості крові зростає ризик утворення тромбів, що може спровокувати загострення серцево-судинних патологій.

Як уже писали Новини.LIVE, в Україні впродовж тижня будуть різкі температурні контрасти. Погода змінюватиметься щоденно від дощової ыз заморозками до потепління +12°C.

Окремо синоптик Наталка Діденко попереджала про похолодання на Великдень. Святковий день пройде із заморозками та навіть рясними дощами.

Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
