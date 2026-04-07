Магнитные бури и активность Солнца: чего ждать сегодня

Магнитные бури и активность Солнца: чего ждать сегодня

Дата публикации 7 апреля 2026 11:25
Магнитные бури и активность Солнца: чего ждать сегодня
Влияние солнца на самочувствие. Фото: иллюстративный коллаж Новости.LIVE

Во вторник, 7 апреля, геомагнитная обстановка будет оставаться спокойной, несмотря на умеренную активность на Солнце. Специалисты прогнозируют отсутствие мощных магнитных бурь.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные от специалистов Meteoprog.

Магнитные бури 7 апреля в Украине

Во вторник, 7 апреля, на Земле не предвидится существенных магнитных возмущений. В течение последних суток солнечная активность держалась на умеренных показателях.

Прогноз магнитных бурь с 7 по 9 апреля. Фото: скриншот

Ученые зафиксировали семь вспышек: четыре принадлежали к классу В, а три — к классу С. Такие вспышки считаются слабыми и обычно не вызывают видимых изменений в геомагнитном поле нашей планеты.

Прогноз магнитных бурь с 7 по 10 апреля. Фото: скриншот

Солнечная активность на 7 апреля:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%
  • Количество солнечных пятен — 29

Влияние солнечной активности распространяется не только на самочувствие людей, но и на работу многих земных систем. Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные потоками солнечного ветра.

Больше всего от магнитных бурь страдают метеозависимые лица, пожилые люди и пациенты с хроническими болезнями сердца. Во время бурь часто наблюдаются головные боли, головокружение, скачки артериального давления, бессонница и общая слабость. Из-за изменения вязкости крови возрастает риск образования тромбов, что может спровоцировать обострение сердечно-сосудистых патологий.

Как уже писали Новини.LIVE, в Украине в течение недели будут резкие температурные контрасты. Погода будет меняться ежедневно от дождливой с заморозками до потепления +12°C.

Отдельно синоптик Наталья Диденко предупреждала о похолодании на Пасху. Праздничный день пройдет с заморозками и даже обильными дождями.

Солнце магнитные бури прогнозы плохое самочувствие
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
Реклама

