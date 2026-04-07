Магнитные бури и активность Солнца: чего ждать сегодня
Во вторник, 7 апреля, геомагнитная обстановка будет оставаться спокойной, несмотря на умеренную активность на Солнце. Специалисты прогнозируют отсутствие мощных магнитных бурь.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные от специалистов Meteoprog.
Магнитные бури 7 апреля в Украине
Во вторник, 7 апреля, на Земле не предвидится существенных магнитных возмущений. В течение последних суток солнечная активность держалась на умеренных показателях.
Ученые зафиксировали семь вспышек: четыре принадлежали к классу В, а три — к классу С. Такие вспышки считаются слабыми и обычно не вызывают видимых изменений в геомагнитном поле нашей планеты.
Солнечная активность на 7 апреля:
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%
- Количество солнечных пятен — 29
Влияние солнечной активности распространяется не только на самочувствие людей, но и на работу многих земных систем. Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные потоками солнечного ветра.
Больше всего от магнитных бурь страдают метеозависимые лица, пожилые люди и пациенты с хроническими болезнями сердца. Во время бурь часто наблюдаются головные боли, головокружение, скачки артериального давления, бессонница и общая слабость. Из-за изменения вязкости крови возрастает риск образования тромбов, что может спровоцировать обострение сердечно-сосудистых патологий.
Читайте Новини.LIVE!