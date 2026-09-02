Прогноз магнітних бур в Україні на 2 вересня: детальний розклад

Погіршення самопочуття в чоловіка літнього віку. Фото: Pexels

У середу, 2 вересня, геомагнітна обстановка на нашій планеті залишатиметься стабільною, тому жодних значних магнітних бур не прогнозують. За минулу добу сонячна активність була низькою. На цьому було зафіксовано лише кілька слабких спалахів, які ніяк не позначаться на Землі.

Про це Новини.LIVE пише з посиланням на прогноз синоптиків Meteoprog.

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Прогноз магнітних бур в Україні на 2 вересня

У середу, 2 вересня, Сонце не принесе жодних магнітних бур. За прогнозами, магнітне поле нашої планети в середу перебуватиме в абсолютно спокійному стані, тому суттєвих магнітних бур очікувати не варто.

Така стабільна ситуація прямо пов'язана зі зниженням активності Сонця, яке спостерігається протягом останньої доби.

Прогноз магнітних бур з 2 по 5 вересня. Фото: скриншот

Зокрема, за попередні 24 години астрономи зафіксували на Сонці загалом сім слабких вибухів. Серед них виявилося три спалахи класу В, а також чотири спалахи, які класифікують як С-рівень. Ці явища характеризуються надто низькою потужністю, тому вони жодним чином не здатні відчутно вплинути на геомагнітну оболонку Землі.

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Надалі фахівці передбачають збереження низького рівня сонячної активності.

Сонячна активність на 2 вересня:

Шанс малого геомагнітного шторму – 1%

Шанс великого геомагнітного шторму – 1%

Шанс спалаху на Сонці М-класу – 10%

Шанс спалаху на Сонці Х-класу – 1%

Кількість сонячних плям – 13

Новини.LIVE писали про те, що в середу, 2 вересня, по всій Україні втримається тепла погода, проте подекуди пройдуть швидкі дощи. Опади ймовірні на Прикарпатті, у більшості центральних регіонів, а в нічні години ще й на півночі. Справжня спека стоятиме на Закарпатті та південному сході.

У вересні 2026 року серйозних магнітних бур не передбачається. Фахівці прогнозують лише слабкі й помірні спалахи, найвідчутніші з яких припадуть на 10–12 вересня. У ці періоди людям із метеозалежністю радять зменшити навантаження, більше відпочивати та регулярно міряти тиск.