Прогноз магнитных бурь в Украине на 2 сентября: подробное расписание

Ухудшение самочувствия у пожилого мужчины. Фото: Pexels

В среду, 2 сентября, геомагнитная обстановка на нашей планете останется стабильной, поэтому никаких значительных магнитных бурь не прогнозируется. За прошедшие сутки солнечная активность была низкой. Зафиксировано лишь несколько слабых вспышек, которые никак не повлияют на Землю.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на прогноз синоптиков Meteoprog.

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Прогноз магнитных бурь в Украине на 2 сентября

В среду, 2 сентября, Солнце не принесет никаких магнитных бурь. По прогнозам, магнитное поле нашей планеты в среду будет находиться в абсолютно спокойном состоянии, поэтому существенных магнитных бурь ожидать не стоит.

Такая стабильная ситуация напрямую связана со снижением активности Солнца, которое наблюдается в течение последних суток.

Прогноз магнитных бурь со 2 по 5 сентября. Фото: скриншот

В частности, за последние 24 часа астрономы зафиксировали на Солнце в общей сложности семь слабых вспышек. Среди них оказались три вспышки класса В, а также четыре вспышки, классифицируемые как С-уровень. Эти явления характеризуются чрезвычайно низкой мощностью, поэтому они никоим образом не способны ощутимо повлиять на геомагнитную оболочку Земли.

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В дальнейшем специалисты прогнозируют сохранение низкого уровня солнечной активности.

Солнечная активность на 2 сентября:

Вероятность небольшой геомагнитной бури – 1%

Вероятность сильной геомагнитной бури — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 10%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 1%

Количество солнечных пятен – 13

Новини.LIVE сообщали, что в среду, 2 сентября, по всей Украине сохранится теплая погода, однако местами пройдут кратковременные дожди. Осадки вероятны в Прикарпатье, в большинстве центральных регионов, а в ночные часы еще и на севере. Настоящая жара будет стоять в Закарпатье и на юго-востоке.

В сентябре 2026 года серьезных магнитных бурь не предвидится. Специалисты прогнозируют лишь слабые и умеренные вспышки, наиболее ощутимые из которых придутся на 10–12 сентября. В эти периоды людям с метеозависимостью рекомендуют уменьшить нагрузку, больше отдыхать и регулярно измерять давление.