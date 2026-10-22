Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУЗаконSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Закон
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Магнітна буря накрила Землю: коли чекати її завершення

Магнітна буря накрила Землю: коли чекати її завершення

Ua ru
22 жовтня 2026 12:22
Збурене магнітне поле: прогноз сонячної активності на 22 жовтня Новини.LIVE
Люди на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 22 жовтня, на Землі очікується слабка магнітна буря рівня G1 та загальне збурення геомагнітного поля. Фахівці нарахували на Сонці понад десяток спалахів класів B та C. У метеозалежних людей та тих, кого турбують хронічні хвороби, може погіршитися самопочуття.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на прогноз синоптиків Meteoprog.

Реклама

Магнітні бурі в Україні 22 жовтня

Протягом минулої доби сонячна активність трималася на цілком помірних показниках. Астрономи зафіксували загалом 11 вибухів на Сонці. Вісім із них належали до класу C, а ще три — до класу B. Такі дрібні спалахи на Сонці зазвичай не мають серйозного впливу на земні процеси, проте загальне геомагнітне поле буде збуреним.

null
Прогноз магнітних бур з 22 по 25 жовтня. Фото: Солар Метео

Найбільше від таких явищ страждають метеочутливі громадяни, у яких може різко погіршитися загальне самопочуття.

null
Прогноз магнітних бур на місяць. Фото: Метеопрог

Які симптоми виникають під час магнітної бурі

Реакція організму на збурене геомагнітне поле часто супроводжується погіршенням загального самопочуття. Серед найпоширеніших симптомів:

Читайте також:
  • різкі стрибки артеріального тиску;
  • головний біль та відчуття важкості у скронях;
  • раптову слабкість, втому та зниження працездатності;
  • порушення серцевого ритму;
  • проблеми зі сном, відчуття тривожності або дратівливість;
  • загострення хронічних хвороб і ломоту в суглобах.

Новини.LIVE інформували, що синоптики вважають, що майбутня зима 2026–2027 років у Європі обіцяє бути теплішою за звичну норму. В Україні синоптики також прогнозують відносно м'які грудень та лютий, проте без морозів не минеться. Найсильніші морози припадуть на січень

Тим часом у четвер, 22 жовтня, погода в Україні буде хмарною з проясненнями. Більшість областей зачеплять невеликі дощі, які вдень на заході стануть помірними, а на Закарпатті та Прикарпатті переростуть у сильні зливи. Сухо в цей день залишатиметься лише на сході та південному сході країни, а також уночі в західних регіонах.

погода космос Сонце магнітні бурі прогнози погане самопочуття
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації