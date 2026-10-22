Люди на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 22 жовтня, на Землі очікується слабка магнітна буря рівня G1 та загальне збурення геомагнітного поля. Фахівці нарахували на Сонці понад десяток спалахів класів B та C. У метеозалежних людей та тих, кого турбують хронічні хвороби, може погіршитися самопочуття.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на прогноз синоптиків Meteoprog.

Реклама

Магнітні бурі в Україні 22 жовтня

Протягом минулої доби сонячна активність трималася на цілком помірних показниках. Астрономи зафіксували загалом 11 вибухів на Сонці. Вісім із них належали до класу C, а ще три — до класу B. Такі дрібні спалахи на Сонці зазвичай не мають серйозного впливу на земні процеси, проте загальне геомагнітне поле буде збуреним.

Прогноз магнітних бур з 22 по 25 жовтня. Фото: Солар Метео

Найбільше від таких явищ страждають метеочутливі громадяни, у яких може різко погіршитися загальне самопочуття.

Прогноз магнітних бур на місяць. Фото: Метеопрог

Які симптоми виникають під час магнітної бурі

Реакція організму на збурене геомагнітне поле часто супроводжується погіршенням загального самопочуття. Серед найпоширеніших симптомів:

Читайте також:

різкі стрибки артеріального тиску;

головний біль та відчуття важкості у скронях;

раптову слабкість, втому та зниження працездатності;

порушення серцевого ритму;

проблеми зі сном, відчуття тривожності або дратівливість;

загострення хронічних хвороб і ломоту в суглобах.

Новини.LIVE інформували, що синоптики вважають, що майбутня зима 2026–2027 років у Європі обіцяє бути теплішою за звичну норму. В Україні синоптики також прогнозують відносно м'які грудень та лютий, проте без морозів не минеться. Найсильніші морози припадуть на січень.

Тим часом у четвер, 22 жовтня, погода в Україні буде хмарною з проясненнями. Більшість областей зачеплять невеликі дощі, які вдень на заході стануть помірними, а на Закарпатті та Прикарпатті переростуть у сильні зливи. Сухо в цей день залишатиметься лише на сході та південному сході країни, а також уночі в західних регіонах.