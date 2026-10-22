Магнитная буря обрушилась на Землю: когда ожидать её окончания
В четверг, 22 октября, на Земле ожидается слабая магнитная буря уровня G1 и общее возмущение геомагнитного поля. Специалисты зафиксировали на Солнце более десятка вспышек классов B и C. У метеозависимых людей и тех, кого беспокоят хронические заболевания, может ухудшиться самочувствие.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на прогноз синоптиков Meteoprog.
Магнитные бури в Украине 22 октября
За прошедшие сутки солнечная активность оставалась на вполне умеренном уровне. Астрономы зафиксировали в общей сложности 11 вспышек на Солнце. Восемь из них относились к классу C, а ещё три — к классу B. Такие мелкие вспышки на Солнце обычно не оказывают серьёзного влияния на земные процессы, однако общее геомагнитное поле будет возмущено.
Больше всего от таких явлений страдают метеочувствительные люди, у которых может резко ухудшиться общее самочувствие.
Какие симптомы возникают во время магнитной бури
Реакция организма на возмущенное геомагнитное поле часто сопровождается ухудшением общего самочувствия. Среди наиболее распространенных симптомов:
- резкие скачки артериального давления;
- головная боль и чувство тяжести в висках;
- внезапная слабость, усталость и снижение работоспособности;
- нарушение сердечного ритма;
- проблемы со сном, чувство тревоги или раздражительность;
- обострение хронических заболеваний и ломоту в суставах.
Новини.LIVE сообщали, что синоптики считают, что предстоящая зима 2026–2027 годов в Европе обещает быть теплее обычной нормы. В Украине синоптики также прогнозируют относительно мягкие декабрь и февраль, однако без морозов не обойдется. Самые сильные морозы придутся на январь.
Между тем в четверг, 22 октября, погода в Украине будет облачной с прояснениями. В большинстве областей пройдут небольшие дожди, которые днем на западе станут умеренными, а в Закарпатье и Прикарпатье перерастут в сильные ливни. Сухо в этот день останется только на востоке и юго-востоке страны, а также ночью в западных регионах.