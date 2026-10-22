Люди на улице. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 22 октября, на Земле ожидается слабая магнитная буря уровня G1 и общее возмущение геомагнитного поля. Специалисты зафиксировали на Солнце более десятка вспышек классов B и C. У метеозависимых людей и тех, кого беспокоят хронические заболевания, может ухудшиться самочувствие.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на прогноз синоптиков Meteoprog.

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Магнитные бури в Украине 22 октября

За прошедшие сутки солнечная активность оставалась на вполне умеренном уровне. Астрономы зафиксировали в общей сложности 11 вспышек на Солнце. Восемь из них относились к классу C, а ещё три — к классу B. Такие мелкие вспышки на Солнце обычно не оказывают серьёзного влияния на земные процессы, однако общее геомагнитное поле будет возмущено.

Прогноз магнитных бурь с 22 по 25 октября. Фото: Solar Meteo

Больше всего от таких явлений страдают метеочувствительные люди, у которых может резко ухудшиться общее самочувствие.

Прогноз магнитных бурь на месяц. Фото: Метеопрог

Какие симптомы возникают во время магнитной бури

Реакция организма на возмущенное геомагнитное поле часто сопровождается ухудшением общего самочувствия. Среди наиболее распространенных симптомов:

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резкие скачки артериального давления;

головная боль и чувство тяжести в висках;

внезапная слабость, усталость и снижение работоспособности;

нарушение сердечного ритма;

проблемы со сном, чувство тревоги или раздражительность;

обострение хронических заболеваний и ломоту в суставах.

Новини.LIVE сообщали, что синоптики считают, что предстоящая зима 2026–2027 годов в Европе обещает быть теплее обычной нормы. В Украине синоптики также прогнозируют относительно мягкие декабрь и февраль, однако без морозов не обойдется. Самые сильные морозы придутся на январь.

Между тем в четверг, 22 октября, погода в Украине будет облачной с прояснениями. В большинстве областей пройдут небольшие дожди, которые днем на западе станут умеренными, а в Закарпатье и Прикарпатье перерастут в сильные ливни. Сухо в этот день останется только на востоке и юго-востоке страны, а также ночью в западных регионах.