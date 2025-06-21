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Лукашенко зустрівся з Келлогом у Мінську, — ЗМІ

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Дата публікації: 21 червня 2025 13:57
Зустріч Лукашенка і Келлога — політики ведуть переговори в Мінську
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Фото: REUTERS
Ключові моменти Зустріч Лукашенка та Келлога

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 21 червня зустрівся зі спеціальним представником президента США Кітом Келлогом. Їхні переговори будуть у Мінську.

Про це повідомляють білоруські ЗМІ.

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Зустріч Лукашенка та Келлога

Як відомо, Лукашенко зустрівся з Кітом Келлогом у Палаці Незалежності в Мінську. Там також присутні білоруська та американська делегації. 

"Я дуже сподіваюся, що наша бесіда буде дуже щирою, відкритою. В іншому випадку, чого зустрічатися... Якщо мудрувати, хитрувати один перед одним, ми результату не доб'ємося", — висловився самопроголошений президент перед розмовою з Келлогом. 

Нагадаємо, нещодавно донька Кіта Келлога різко висловилась про брехню Кремля й атаки на Україну. У публікації в соцмережі вона іронічно звернулася до свого батька.

Також ми писали, що 11 червня Каллас обговорила з Келлогом посилення тиску на Росію. Віцепрезидентка наголосила, що до миру мають прагнути обидві сторони, однак Росія не виявляє готовності до припинення вогню.

Білорусь США Олександр Лукашенко переговори Кіт Келлог
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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