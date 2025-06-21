Зустріч Лукашенка і Келлога — політики ведуть переговори в Мінську

Лукашенко зустрівся з Келлогом у Мінську, — ЗМІ
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 21 червня зустрівся зі спеціальним представником президента США Кітом Келлогом. Їхні переговори будуть у Мінську.
Про це повідомляють білоруські ЗМІ.
Зустріч Лукашенка та Келлога
Як відомо, Лукашенко зустрівся з Кітом Келлогом у Палаці Незалежності в Мінську. Там також присутні білоруська та американська делегації.
"Я дуже сподіваюся, що наша бесіда буде дуже щирою, відкритою. В іншому випадку, чого зустрічатися... Якщо мудрувати, хитрувати один перед одним, ми результату не доб'ємося", — висловився самопроголошений президент перед розмовою з Келлогом.
Нагадаємо, нещодавно донька Кіта Келлога різко висловилась про брехню Кремля й атаки на Україну. У публікації в соцмережі вона іронічно звернулася до свого батька.
Також ми писали, що 11 червня Каллас обговорила з Келлогом посилення тиску на Росію. Віцепрезидентка наголосила, що до миру мають прагнути обидві сторони, однак Росія не виявляє готовності до припинення вогню.
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