Зустріч Лукашенка і Келлога — політики ведуть переговори в Мінську

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Фото: REUTERS

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 21 червня зустрівся зі спеціальним представником президента США Кітом Келлогом. Їхні переговори будуть у Мінську.

Про це повідомляють білоруські ЗМІ.

Реклама

Читайте також:

Зустріч Лукашенка та Келлога

Як відомо, Лукашенко зустрівся з Кітом Келлогом у Палаці Незалежності в Мінську. Там також присутні білоруська та американська делегації.

"Я дуже сподіваюся, що наша бесіда буде дуже щирою, відкритою. В іншому випадку, чого зустрічатися... Якщо мудрувати, хитрувати один перед одним, ми результату не доб'ємося", — висловився самопроголошений президент перед розмовою з Келлогом.

Нагадаємо, нещодавно донька Кіта Келлога різко висловилась про брехню Кремля й атаки на Україну. У публікації в соцмережі вона іронічно звернулася до свого батька.

Також ми писали, що 11 червня Каллас обговорила з Келлогом посилення тиску на Росію. Віцепрезидентка наголосила, що до миру мають прагнути обидві сторони, однак Росія не виявляє готовності до припинення вогню.