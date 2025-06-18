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Келлог може поїхати до Білорусі для зустрічі з Лукашенком, — ЗМІ

18 червня 2025 09:13
Євгенія Брюховецька - редактор
Келлог може відвідати Білорусь — яка мета
Спецпредставник президента США Кіт Келлог. Фото: Reuters
Євгенія Брюховецька - редактор

Спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог планує найближчими днями відвідати Білорусь. Метою поїздки є зустріч із самопроголошеним президентом країни Олександром Лукашенком.

Про це пише Reuters у середу, 18 червня.

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За даними джерел видання, обізнаних з цим питанням, найближчими днями Келлог відвідає Білорусь, щоб зустрітися з Лукашенком на тлі відсутності успіху у переговорах між Україною та Росією щодо миру.

Якщо зустріч все ж відбудеться, то Келлог стане найвищим за рангом чиновником США, який відвідав Білорусь за останні роки. Водночас посадовець вважає що ця поїздка стане кроком, який "може допомогти" розпочати мирні переговори.

Видання пише, що планування таких поїздок вимагає ретельних переговорів, тому існує ймовірність, що поїздка може бути скасована або змінена в останній момент.

Нагадаємо, нещодавно віцепрезидентка Єврокомісії Кая Каллас під час зустрічі з Келлогом обговорила посилення тиску на Росію.

Крім того, Келлог порівняв Президента України Володимира Зеленського з колишнім лідером США Авраамом Лінкольном.

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