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Кэллог может поехать в Беларусь для встречи с Лукашенко, — СМИ

18 июня 2025 09:13
Евгения Брюховецкая - редактор
Кэллог может посетить Беларусь - какая цель
Спецпредставитель президента США Кит Келлог. Фото: Reuters
Евгения Брюховецкая - редактор

Специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог планирует в ближайшие дни посетить Беларусь. Целью поездки является встреча с самопровозглашенным президентом страны Александром Лукашенко.

Об этом пишет Reuters в среду, 18 июня.

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По данным источников издания, знакомых с этим вопросом, в ближайшие дни Келлог посетит Беларусь, чтобы встретиться с Лукашенко на фоне отсутствия успеха в переговорах между Украиной и Россией по миру.

Если встреча все же состоится, то Келлог станет самым высоким по рангу чиновником США, который посетил Беларусь за последние годы. В то же время чиновник считает, что эта поездка станет шагом, который "может помочь" начать мирные переговоры.

Издание пишет, что планирование таких поездок требует тщательных переговоров, поэтому существует вероятность, что поездка могут отменить или изменить в последний момент.

Напомним, недавно вице-президент Еврокомиссии Кая Каллас во время встречи с Келлогом обсудила усиление давления на Россию.

Кроме того, Келлог сравнил Президента Украины Владимира Зеленского с бывшим лидером США Авраамом Линкольном.

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