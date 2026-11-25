Лідер Білорусі Олександр Лукашенко. Фото: росЗМІ

У середу, 25 листопада, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав Україну та Росію припинити війну, заявивши, що обидві сторони нібито припустилися помилок. Він також висловив переконання, що Москва не зазнає стратегічної поразки на фронті, а російський лідер Володимир Путін начебто не має наміру захоплювати всю українську територію.

Про це повідомили Новини.LIVE з посиланням на інтерв'ю Лукашенка французькій журналістці Анн Ніві, фрагменти якого оприлюднило білоруське БЕЛТА.

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Лукашенко закликав Україну та Росію зупинити війну

Під час розмови білоруський лідер запропонував власне бачення завершення бойових дій. Він стверджував, що сторонам необхідно припинити протистояння та переосмислити свої дії.

"Грубо кажучи, по морді надавали одне одному. Хтось припустився помилки. Вистачало помилок з одного й іншого боку. Я не буду вам аналізувати це. Прийде час проаналізувати. Ну зупиніться", — заявив Лукашенко.

Лукашенко додав, що такий підхід нібито відповідає характеру українців, білорусів і росіян, які, за його словами, звикли припиняти конфлікти після взаємного протистояння.

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Окремо Лукашенко висловився про ситуацію на фронті. Він стверджував, що російські війська поступово просуваються вперед, а Москва нібито не зазнає стратегічної поразки, хоча й гинуть люди.

"Поступово Росія просувається вперед. Повільно. Люди гинуть. Але це війна. Немає там жодної поразки Росії, і стратегічної не буде", — заявив Лукашенко.

Білоруський лідер заперечив, що Кремль прагне капітуляції України або захоплення всієї її території. Він вважає, що ніколи не чув від Путіна заяв про необхідність капітуляції України.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський відреагував на пропозицію Лукашенка разом полетіти до Москви на переговори з Володимиром Путіним. Український лідер назвав таку ініціативу несерйозною та наголосив, що вона не наближає завершення війни.

Також Новини.LIVE писали, що Зеленський заявив про наміри Путіна окупувати всю Україну. За словами президента, російський лідер прагне не лише заблокувати вступ країни до НАТО, а й зламати її опір протягом зими. Зеленський також відкинув аргументи Кремля про те, що тимчасове припинення вогню нібито потрібне українській армії для відпочинку та переозброєння.