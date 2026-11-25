Лидер Беларуси Александр Лукашенко. Фото: российские СМИ

В среду, 25 ноября, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко призвал Украину и Россию прекратить войну, заявив, что обе стороны якобы допустили ошибки. Он также выразил убеждение, что Москва не потерпит стратегического поражения на фронте, а российский лидер Владимир Путин якобы не намерен захватывать всю украинскую территорию.

Об этом сообщили Новини.LIVE со ссылкой на интервью Лукашенко французской журналистке Анн Нива, фрагменты которого опубликовало белорусское БЕЛТА.

Реклама

Лукашенко призвал Украину и Россию остановить войну

Во время разговора белорусский лидер предложил собственное видение завершения боевых действий. Он утверждал, что сторонам необходимо прекратить противостояние и переосмыслить свои действия.

"Грубо говоря, по морде надавали друг другу. Кто-то допустил ошибку. Хватало ошибок с одной и другой стороны. Я не буду вам анализировать это. Придет время проанализировать. Ну остановитесь", — заявил Лукашенко.

Лукашенко добавил, что такой подход якобы соответствует характеру украинцев, белорусов и россиян, которые, по его словам, привыкли прекращать конфликты после взаимного противостояния.

Читайте также:

Лукашенко высказался о Путине и поражении России

Отдельно Лукашенко высказался о ситуации на фронте. Он утверждал, что российские войска постепенно продвигаются вперед, а Москва якобы не потерпит стратегического поражения, хотя люди и гибнут.

"Постепенно Россия продвигается вперед. Медленно. Люди гибнут. Но это война. Нет там никакого поражения России, и стратегического не будет", — заявил Лукашенко.

Белорусский лидер отрицал, что Кремль стремится к капитуляции Украины или захвату всей ее территории. Он утверждает, что никогда не слышал от Путина заявлений о необходимости капитуляции Украины.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на предложение Лукашенко вместе полететь в Москву на переговоры с Владимиром Путиным. Украинский лидер назвал такую инициативу несерьезной и подчеркнул, что она не приближает завершение войны.

Также Новини.LIVE писали, что Зеленский заявил о намерениях Путина оккупировать всю Украину. По словам президента, российский лидер стремится не только заблокировать вступление страны в НАТО, но и сломить ее сопротивление в течение зимы. Зеленский также отверг аргументы Кремля о том, что временное прекращение огня якобы необходимо украинской армии для отдыха и перевооружения.