Укрзалізниця запускає 16 додаткових поїздів на свята — пріоритет віддали карпатському напрямку

Потяг Укрзалізниці. Ілюстративне фото УНІАН

Укрзалізниця запускає 16 додаткових поїздів на зимові свята. Пріоритет віддали карпатському напрямку, щоб військові та родини з дітьми могли відпочити, а дефіцит місць перекрили причіпними вагонами.

Про це інформує Укрзалізниця у своєму Телеграм-каналі.

На яких напрямках побільшає потягів

Перелік додаткових потягів на зимові свята. Фото: Скриншот

Укрзалізниця реагує на ажіотажний попит і призначає додаткові рейси на різдвяно-новорічний період. Залізничники знайшли резерви навіть в умовах нестачі рухомого складу. Всього в розкладі з'явилося 16 нових маршрутів. Про це офіційно повідомила пресслужба перевізника.

Головний вектор — Захід. В УЗ наголошують: пріоритет надали карпатському напрямку. Це потрібно, щоб забезпечити логістику для відпочинку та реабілітації українських захисників та їхніх родин.

Географія широка, але основний потік — це Львів та гори.

Карпати та Закарпаття: Додаткові потяги з Києва поїдуть до Рахова, Ужгорода, Івано-Франківська та Трускавця.

Львівський хаб: Призначено одразу 5 додаткових поїздів Київ — Львів (зокрема Інтерсіті), а також рейс Одеса — Львів.

Інші регіони: Посилили й інші напрямки. З’явилися додаткові рейси з Києва до Дніпра, Одеси, Харкова, Луцька та Ковеля.

Також жителі Дніпра отримають більше можливостей дістатися до Львова — до поїзда Запоріжжя — Перемишль додадуть спеціальні причіпні вагони.

Зручні пересадки для лижників

Залізничники продумали логістику для туристів. Окремої уваги вартий рейс №291 Київ – Львів. Він має ідеальне стикування (всього 35 хвилин) з потягом на Чоп, який везе туристів через Славське, Воловець та Мукачево.

Ще один варіант — поїзд №289. Він прибуває до Львова о 07:40, що дозволяє спокійно пересісти на сучасний дизель-поїзд до Яремче, Ворохти та Буковеля.

Що робити, якщо квитків немає

Якщо навіть на додаткові потяги місць не видно, в УЗ радять не опускати руки. Працює функція автовикупу.

У офіційному застосунку можна налаштувати моніторинг. Щойно хтось здасть квиток, система автоматично його викупить для вас. Залізничники запевняють: механізм працює надійно.

