Укрзализныця запускает 16 дополнительных поездов на праздники — приоритет отдали карпатскому направлению

"Лыжный экспресс" и не только — зимой поездов станет больше
Укрзализныця запускает 16 дополнительных поездов на зимние праздники. Приоритет отдали карпатскому направлению, чтобы военные и семьи с детьми могли отдохнуть, а дефицит мест перекрыли прицепными вагонами.
Об этом информирует Укрзализныця в своем Телеграмм-канале.
На каких направлениях станет больше поездов
Укрзализныця реагирует на ажиотажный спрос и назначает дополнительные рейсы на рождественско-новогодний период. Железнодорожники нашли резервы даже в условиях нехватки подвижного состава. Всего в расписании появилось 16 новых маршрутов. Об этом официально сообщила пресс-служба перевозчика.
Главный вектор — Запад. В УЗ отмечают: приоритет отдали карпатскому направлению. Это нужно, чтобы обеспечить логистику для отдыха и реабилитации украинских защитников и их семей.
География широкая, но основной поток — это Львов и горы.
Карпаты и Закарпатье: Дополнительные поезда из Киева поедут в Рахов, Ужгород, Ивано-Франковск и Трускавец.
Львовский хаб: Назначено сразу 5 дополнительных поездов Киев — Львов (в частности Интерсити), а также рейс Одесса — Львов.
Другие регионы: Усилили и другие направления. Появились дополнительные рейсы из Киева в Днепр, Одессу, Харьков, Луцк и Ковель.
Также жители Днепра получат больше возможностей добраться до Львова — к поезду Запорожье — Перемышль добавят специальные прицепные вагоны.
Удобные пересадки для лыжников
Железнодорожники продумали логистику для туристов. Отдельного внимания стоит рейс №291 Киев — Львов. Он имеет идеальную стыковку (всего 35 минут) с поездом на Чоп, который везет туристов через Славское, Воловец и Мукачево.
Еще один вариант — поезд №289. Он прибывает во Львов в 07:40, что позволяет спокойно пересесть на современный дизель-поезд до Яремче, Ворохты и Буковеля.
Что делать, если билетов нет
Если даже на дополнительные поезда мест не видно, в УЗ советуют не опускать руки. Работает функция автовыкупа.
В официальном приложении можно настроить мониторинг. Как только кто-то сдаст билет, система автоматически его выкупит именно для вас. Железнодорожники уверяют: механизм работает надежно.
Напомним, вчера, 22 декабря, стало известно об аварии на железной дороге в Житомирской области.
Впоследствии стало известно, что сошел с рельсов грузовой поезд возле Коростеня в результате удара БпЛА.
Читайте Новини.LIVE!