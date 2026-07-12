Ліндсі Ґрем: ким був сенатор США та чим запам'ятався Україні

Ліндсі Ґрем в Києві. Фото: Reuters

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Ґрем, який помер у віці 71 року, був одним із найпослідовніших прихильників України у Конгресі США. Політик активно виступав за посилення санкцій проти Росії, збільшення військової допомоги Києву та жорсткий тиск на Кремль.

Про це пише Новини.LIVE, посилаючись на заяву офісу Ліндсі Ґрема в X.

Хто такий Ліндсі Ґрем і чому його називали другом України

Ліндсі Ґрем понад два десятиліття представляв штат Південна Кароліна у Сенаті США. До цього він працював у Палаті представників, а також служив у резерві Військово-повітряних сил США, де дослужився до звання полковника. У Сенаті політик був одним із найвпливовіших республіканців у питаннях оборони, національної безпеки та зовнішньої політики.

Ґрем вважався представником жорсткого крила Республіканської партії. Він підтримував активну роль США у світовій політиці, виступав за військову допомогу союзникам і неодноразово закликав до посилення санкцій проти авторитарних режимів.

Ліндсі Ґрем в Києві. Фото: Reuters

Один із найпослідовніших прихильників України

Після початку російської агресії проти України Ліндсі Ґрем став одним із найактивніших лобістів підтримки Києва у Конгресі США. Він неодноразово відвідував Україну, зустрічався з українським керівництвом та військовими, а також закликав Вашингтон збільшувати постачання сучасного озброєння.

Сенатор підтримував передачу Україні далекобійних ракет, систем протиповітряної оборони та іншого озброєння, наголошуючи, що перемога України відповідає стратегічним інтересам Сполучених Штатів і союзників.

Володимир Зеленський та Ліндсі Ґрем. Фото: Reuters

Закликав посилити санкції проти Росії

Однією з головних тем, якою займався Ґрем останні роки, було посилення санкційного тиску на Росію.

Під час візиту до Києва 10 липня 2026 року він повідомив, що Білий дім погодив версію законопроєкту про нові санкції проти РФ. Документ передбачав надання президенту США Дональду Трампу повноважень запроваджувати мита та санкції проти країн, які купують дешеві російські нафту й газ або допомагають Москві обходити обмеження.

За словами сенатора, законопроєкт підтримали 85 співавторів, а його ухвалення мало дати Вашингтону додаткові інструменти для тиску на Кремль.

Сенатор США Ґрем бере участь у брифінгу для преси в Києві. Фото: Reuters

Виступав за нову військову допомогу

У березні 2026 року Ліндсі Ґрем закликав адміністрацію Дональда Трампа передати Україні крилаті ракети Tomahawk. На його думку, така зброя могла змінити ситуацію на фронті та змусити Володимира Путіна погодитися на переговори.

Сенатор також неодноразово наголошував, що будь-які мирні домовленості не можуть стати винагородою для Росії за агресію, оскільки це створить небезпечний прецедент для всього світу.

Сенатор США. Фото: Reuters

Підтримував українські оборонні технології

Під час останнього візиту до України Ґрем побував на підприємстві SkyFall, яке виробляє безпілотники Vampire, Shrike та перехоплювачі дронів.

Після ознайомлення з українськими розробками сенатор заявив, що США було б великою помилкою не співпрацювати з Україною у сфері безпілотних технологій.

"Вважаю, що для Америки було б величезною помилкою не співпрацювати з Україною у сфері безпілотників", — сказав він.

Також політик високо оцінив рівень розвитку української оборонної промисловості, зазначивши, що саме війна стала каталізатором створення передових технологій.

Ліндсі Грем із безпілотником P1-SUN. Фото: пресслужба Skyfall

Чим запам'ятався

Ліндсі Ґрем був одним із найвідоміших американських сенаторів і одним із найактивніших міжнародних союзників України після початку повномасштабної війни. Він послідовно підтримував надання військової допомоги Києву, виступав за жорсткі санкції проти Росії, просував законодавчі ініціативи щодо тиску на Кремль та відкрито закликав Захід не зменшувати підтримку України до завершення війни. Його заяви регулярно впливали на дискусії щодо американської політики стосовно України та Росії.

Новини.LIVE повідомляли, що Президент США Дональд Трамп відреагував на смерть сенатора Ліндсі Ґрема. Він назвав політика справжнім патріотом Америки та одним із найвидатніших сенаторів, яких знав.

Новини.LIVE писали, що Президент України Володимир Зеленський теж висловився щодо смерті американського сенатора Ліндсі Ґрема. Глава держави зазначив, що політик був відданим захисником свободи та цінностей, які сприяють безпеці у світі.