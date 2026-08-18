Кулеба: Україні більше не потрібно революцій, треба зупинитися

Дмитро Кулеба. Фото: facebook.com/dmytro.kuleba

Ткач Едуард редактор стрічки новин

Колишній глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що нашій країні більше не потрібні революції. За його словами, оновлення політичної системи потрібно, але не шляхом силового перевороту.

Про це колишній посадовець сказав в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Чому Україні потрібно перезавантаження системи, але не шляхом революції

Під час інтерв'ю Кулеба зазначив, що нічого в цьому світі не є вічним, в колись настає момент, коли система починає деградувати. Однак Україні не можна дозволити занепад політичної системи, тому треба шукати шляхи оновлення.

"Не тому, що Петро поганий, Вася поганий, Олена погана. Просто система починає деградувати, бо вона пройшла свій пік, і починається її занепад. А ми не можемо собі дозволити занепад політичної системи. Бо це теж якби каркас нашого існування як держави і нашого спротиву. Тому ми повинні знайти механізм оновлення цієї системи", — сказав колишній очільник МЗС.

Він зазначив, що є два механізми — це або вибори, або революція. Однак на думку Кулеби, який був учасником двох революцій (у 2004 та 2014 роках), ці революції були потрібні, але наразі треба зупинитися і спрямувати енергію суспільства в конструктивне русло.

"Ми маємо зупинитися. Ми маємо цей революційний ген наш спрямувати в конструктивне русло. Відповідно, залишаються вибори. Вибір дуже простий. Або ми перезавантажуємо інституції, приводячи їх у відповідність з очікуваннями людей і заводячи нову енергію і нові ідеї в систему. Або ми продовжуємо стагнацію. І ця стагнація безпосередньо впливає на нашу ефективність у війні", — резюмував Кулеба.

Як повідомляли Новини.LIVE, в цьому ж інтерв'ю Кулеба сказав, що завершення війні в Україні залежить від трьох складових — волі до боротьби, зовнішньої підтримки та фінансування. Якщо ж один з цих елементів зникне для України або РФ, тоді ситуація може швидко змінитися.

Також ми писали, що Кулеба нещодавно позитивно оцінив особисті якості керівника ОП Кирила Буданова. Він відзначив його стратегічне мислення та назвав цю рису критично важливою для держави в умовах тривалої війни і складної міжнародної ситуації.