Кротевич "Тавр": Буданов є хорошим символом для українського народу

Очільник ОП Кирило Буданов. Фото: Суспільне

Іванна Чайка редактор політичних новин

Попри перехід на роботу до Офісу президента, Кирило Буданов зберігає високий авторитет. Він залишається для українців важливим військовим символом.

Про це заявив ветеран російсько-української війни Богдан Кротевич ("Тавр") в ефірі YouTube-каналу "ҐРУНТ", коментуючи поведінку посадовця під час нещодавнього політичного загострення на тлі кадрових змін в уряді, передає Новини.LIVE.

Кротевич пояснив, чому Буданов уникав публічної конфронтації під час політичної кризи

На думку Кротевича, усвідомлюючи власний суспільний авторитет, Буданов свідомо уникав різких заяв і публічної конфронтації. Це дозволило не посилювати напругу та водночас зберегти довіру до нього як до представника влади з військовим досвідом.

"Він є символом, хорошим, у тому числі військовим символом для українського народу", — зазначив ветеран.

Кротевич вважає, що в цій ситуації Буданов діяв як досвідчений військовий розвідник. Адже замість того щоб ставати на бік однієї зі сторін, він обрав стриману тактику, розраховуючи на те, що протистояння зрештою завершиться прийнятним для обох сторін результатом.

Водночас ветеран закликав не сприймати таку поведінку очільника ОП як пасивність. На його переконання, це було прагматичне рішення, яке в умовах гострого протистояння допомогло уникнути подальшої ескалації та зберегти можливість для діалогу.

Як писали Новини.LIVE, нещодавно Кирило Буданов відвідав Гатненську громаду на Київщині, де ознайомився з розвитком місцевої інфраструктури та соціальними проєктами. Керівнику ОП показали відремонтований ліцей і нове укриття, а також розповіли про будівництво дитсадків, парку, ЦНАПу та Центру безпеки. Під час візиту також обговорили плани зі створення амбулаторій, укриття та реабілітаційного центру для ветеранів.

Також Новини.LIVE публікувала заяву Кирила Буданова, де він сказав, що для припинення російського ракетного терору Україні необхідне посилення протиповітряної оборони. Він закликав міжнародних партнерів якнайшвидше надати Україні ракети для систем ППО, наголосивши, що це допоможе захистити мирне населення. Водночас керівник ОП зазначив, що Україна працює і над посиленням власних спроможностей у сфері протиповітряної оборони.