Експерт про підхід Буданова до геополітики: "Це звучить достойно"

Очільник ОП Кирило Буданов. Фото: Кирило Буданов/Telegram

Підхід Кирила Буданова до ролі України у світовій політиці, за яким держава має не просто грати за чужими правилами. Він має долучатися до їх формування, є достойним баченням майбутнього для країни, що вже тринадцятий рік веде війну.

Таку думку висловив політичний експерт Віктор Таран, коментуючи лекцію керівника ОП у Школі стратегічного архітектора KMBS, передає Новини.LIVE.

Таран підтримав підхід Буданова: Україна має формувати правила, а не жити за ними

За словами експерта, Буданов пропонує відійти від звичного поділу світу лише на союзників і ворогів та подивитися на геополітику через іншу рамку: є держави, які формують правила, і є ті, хто змушений за ними грати.

Експерт також зазначив, що Україна вже переросла роль ключової фігури на євразійській шахівниці, адже навіть найважливішу фігуру все одно хтось пересуває.

"Україна була й залишається одним із головних опорних просторів Європи. Тож ми по факту претендуємо на роль геополітичного регіонального гравця", — наголосив Таран.

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За його словами, якщо держава сама не створює вплив і не вибудовує власну суб’єктність, вона швидко перетворюється на територію чужого впливу.

"Тому або ми займемо роль цього гравця, або повернемось на шахову дошку в ролі фігури, якою гратимуть інші", — зазначив експерт.

Таран додав, що головною ідеєю лекції Буданова є не спроба вгадувати рішення великих держав чи просити допустити Україну до ухвалення рішень, а прагнення увійти до кола тих, хто визначатиме правила наступної геополітичної партії.

"Чесно кажучи, це звучить достойно для країни, яка воює вже тринадцятий рік поспіль. Бо саме війна показала, що ми вміємо змінювати правила там, де нам їх намагалися продиктувати", — підсумував політолог.

Як писали Новини.LIVE, раніше Буданов заявляв, що війна для Росії стратегічно зайшла у глухий кут, а досягти своїх початкових цілей Кремль уже не зміг. За його словами, попри значні ресурси, РФ не змогла зламати Україну та опинилася в затяжному виснажливому конфлікті. Він також наголосив, що подальший перебіг війни значною мірою залежатиме від здатності України зберігати стійкість і підтримку партнерів.

Крім того, Буданов заявив, що Україна була і залишається одним із ключових опорних просторів Європи, однак для цього має активно формувати власний вплив. За його словами, у сучасній геополітиці вирішальне значення має баланс військової, економічної, технологічної, політичної, демографічної та духовної сили. Він також зазначив, що світ поділяється не на союзників і ворогів, а на тих, хто формує правила, і тих, хто змушений жити за ними.